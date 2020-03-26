Экс-акима сельского округа в СКО осудили за мошенничество

Бывший аким Тимирязевского сельского округа Северо-Казахстанской области осужден на три года за мошенничество. Об этом на брифинге в Антикоррупционной службе сообщил старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz
Сообщается, что ранее завершено досудебное расследование в отношении акима Тимирязевского сельского округа Тимирязевского района Байгужина С.О. по факту совершения мошенничества.
"Байгужин подозревался в покушении на получение путем мошенничества денежных средств за разрешение производства демонтажа и разборки развалин бывшего инфекционного отделения Тимирязевской районной больницы", – сообщил Бигайдаров.
19 марта приговором Тимирязевского районного суда Байгужин осужден к 3 годам лишения свободы.
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.