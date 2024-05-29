Экс-главу представительства крупной компании осудили в Астане

В Антикоре сообщили о приговорах директору ТОО и адвокату

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы бывшего директора представительства ТОО «Астық қоймалары» «Хлебная база №2 и №5» М. Жусупова, передает Kazpravda.kz

По информации Антикора, он подозревался в подстрекательстве к даче взятки в сумме 350 тыс. долларов США должностным лицам госорганов за увод от уголовной ответственности по факту хищения зерновых культур в особо крупном размере.

«Настоящим приговором за подстрекательство к даче взятки и за мошенничество осуждены И. Барабаш и Т. Демесинов к 10 годам лишения свободы каждый», – говорится в сообщении.

Вместе с тем по приговору суда №2 в Костанае оглашен приговор в отношении адвоката городской коллегии адвокатов О.В Бранцева. Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

«Гражданин под предлогом дачи взятки должностным лицам правоохранительных органов за увод от уголовной ответственности, незаконно завладел деньгами своего подзащитного Сансызбаева А.К. в размере 600 тыс. тенге. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, что составляет 12 млн тенге, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе», – говорится в информации.

Приговоры не вступили в законную силу.

Какая погода ждет казахстанцев 30 мая - 1 июняКроме того, в Антикоррупционной службе напомнили, что взяткодатели и посредники во взяточничестве наряду со взяткополучателями лишены возможности в условно-досрочном освобождении.

За дачу взятки предусмотрено до 15 лет лишения свободы, а также конфискация имущества, пожизненное лишение права занимать определенные должности, лишение воинских званий, классных чинов и госнаград.

Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки возможно только в том случае, если гражданин добровольно сообщил правоохранительному органу или в отношении него имело место вымогательство. Во всех остальных случаях взяткодатель несет уголовное наказание.

Гражданам, сообщившим о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающим содействие в противодействии коррупции, выплачивается единовременное денежное вознаграждение.