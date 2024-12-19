Экс-сотрудника ДГД осудили за взятку в размере 75 млн тенге

Он получил деньги за беспрепятственный проезд машин через казахстанско-российскую границу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам ЗКО оглашен приговор экстрадированному из Грузии бывшему сотруднику органов госдоходов за получение взятки, сообщает Kazpravda.kz

По информации главной транспортной прокуратуры, в ходе суда было доказано, что подсудимый, в период с декабря 2021 по сентябрь 2022 года, получил взятку в сумме 75,5 млн тенге за беспрепятственный проезд транспортных средств через автопункт пропуска на казахстанско-российской границе.

«Осужденный приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права работать в государственных и финансовых организациях. Кроме того, суд применил конфискацию имущества и взыскал с подсудимого сумму взятки», – констатировали в надзорном органе.

Там же добавили, что приговор суда не вступил в законную силу.