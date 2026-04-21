Эксперт: Монголия — надежный партнёр Казахстана в азиатском векторе Токаева

Государственный визит Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан стал важным этапом в развитии двусторонних отношений, которые, по словам Президента Касым-Жомарта Токаева, вышли на уровень стратегического партнёрства и переходят к реализации конкретных проектов. Переговоры охватили ключевые направления — от экономики и логистики до энергетики, науки и гуманитарного взаимодействия

В интервью научный сотрудник Института международных исследований Академии наук Монголии Амангуль Шугатай анализирует значение визита, взаимодополняемость экономических интересов, роль историко-культурных связей и казахской диаспоры как «живого моста» между странами. Эксперт, специализирующийся на внешней политике Монголии и Казахстана, также оценивает дипломатическую роль Токаева и объясняет, почему Монголия занимает важное место в его стратегии «Казахстана, связанного с Азией».

- Как вы оцениваете значение государственного визита Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан? Какие ключевые сигналы он посылает как для двусторонних отношений, так и для региона в целом?

- В последние годы отношения и сотрудничество между Монголией и Казахстаном последовательно и устойчиво расширяются и углубляются. Ярким проявлением этой тенденции стал государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Монголию в 2024 году, а также нынешний государственный визит Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан. Текущий государственный визит Президента Хурэлсуха имеет особое значение, поскольку это первый государственный визит президента Монголии в Казахстан за девятнадцать лет, что подчеркивает его исключительную важность.

Данное развитие отражает высокий уровень политического доверия, достигнутого между двумя странами. В рамках визита были определены конкретные и ориентированные на результат направления сотрудничества, включая экономику, транспорт и логистику, образование, науку, энергетику, мирное использование ядерной энергии, а также совместные усилия по борьбе с изменением климата. Это свидетельствует о том, что двустороннее сотрудничество выходит за рамки риторического диалога и вступает в фазу практической реализации.

Кроме того, визит подчеркивает значительный потенциал сотрудничества между Казахстаном и Монголией не только с учетом положения Казахстана как ведущего государства в Центральной Азии, но и в контексте политики «третьего соседа» Монголии. В более широком плане визит демонстрирует намерение Монголии проводить более активную и сбалансированную внешнюю политику в евразийском и центральноазиатском направлениях.

Ожидается, что государственный визит Президента Хурэлсуха не только будет способствовать дальнейшему укреплению дипломатических отношений между двумя странами, но и приведет к заключению конкретных соглашений по реализации совместных торговых и инвестиционных проектов. Таким образом, данный визит можно оценить как значимое событие, которое углубило двусторонние отношения, усилило взаимное доверие и расширило участие обеих стран в процессах региональной интеграции.

- В чем, на ваш взгляд, сегодня заключается главный интерес Монголии к развитию сотрудничества с Казахстаном? И насколько этот интерес взаимный?

- На мой взгляд, основной интерес Монголии в развитии сотрудничества с Казахстаном сегодня заключается в диверсификации экономики и расширении регионального взаимодействия. Казахстан занимает ключевое положение как важный экономический и транспортно-логистический центр в Центральной Азии. Поэтому Монголия получает возможность выхода на евразийские рынки и формирования новых маршрутов связности через Казахстан, обеспечивая тем самым надежного стратегического партнера.

Обе стороны имеют конкретные интересы в сотрудничестве в ряде сфер, включая энергетику, мирное использование ядерных и урановых ресурсов, транспорт и логистику, а также сельское хозяйство. С точки зрения Монголии, важным элементом двустороннего взаимодействия является изучение опыта Казахстана в региональной интеграции и его многовекторной внешней политики. В свою очередь Казахстан рассматривает Монголию как надежного партнера и связующее государство, ориентированное на Северо-Восточную Азию.

Иными словами, интересы двух стран взаимодополняемы в сфере торгово-экономического сотрудничества, доступа к рынкам, транспорта и логистики, а также стратегического географического положения. Тем не менее на практике относительно небольшой масштаб экономик и нынешний низкий уровень прямой двусторонней торговли создают определенные ограничения и вызовы. В связи с этим, хотя в краткосрочной перспективе уровень взаимозависимости, вероятно, останется умеренным, существует значительный потенциал для преодоления существующих ограничений и углубления двусторонних отношений в долгосрочной перспективе.

- В ходе переговоров Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахов и монголов объединяют общая история, схожий образ жизни и традиции. Кроме того, как известно, в Монголии проживает многочисленная казахская диаспора. Какую роль, на ваш взгляд, играет этот историко-культурный фактор в укреплении отношений?

- Хотя Казахстан и Монголия официально установили дипломатические отношения в 1992 году, широко признается, что важная основа двусторонних отношений была заложена уже в 1991 году. В то время значительное число этнических казахов из Монголии переехало в Казахстан для трудоустройства в рамках соглашений, реализованных при содействии Министерства труда. Этот процесс стал первой содержательной формой взаимодействия и сотрудничества между двумя странами и послужил практической основой для формирующихся отношений.

Это событие показывает, что отношения Казахстана и Монголии формировались не только на государственном уровне, но и были укоренены в межчеловеческих контактах, которые сыграли ключевую роль в формировании взаимного доверия и подготовили почву для последующего установления официальных дипломатических связей.

Сегодня этнические казахи составляют почти четыре процента населения Монголии. Казахская диаспора в Монголии занимает особенно важное место в развитии культурно-гуманитарных связей между двумя странами и является одним из ключевых факторов, поддерживающих живую и подлинную связь в монголо-казахстанских отношениях.

Примечательно, что казахи Монголии добились значительных успехов в сохранении своего языка, культуры, традиций и наследия. Это можно рассматривать как наглядное свидетельство многолетней политики монгольского правительства по уважению культурных прав национальных меньшинств и созданию благоприятных условий для образования, занятости и свободного участия в общественной жизни.

В то же время Казахстан неизменно строит свои отношения с Монголией на основе глубокого уважения и рассматривает Монголию как надежного партнера в Азии. Такой уровень доверия можно напрямую связать с присутствием и ролью казахской диаспоры в Монголии.

Таким образом, этнические казахи в Монголии могут рассматриваться не просто как культурное сообщество, а как важный фактор, внесший реальный вклад в достижение текущего высокого уровня двусторонних отношений. В этом смысле казахская диаспора выступает в роли подлинного «живого моста» между Казахстаном и Монголией, укрепляя взаимопонимание и сотрудничество на устойчивой и глубокой основе.

- Президент Монголии подчеркнул, что именно визит Токаева в 2024 году вывел отношения на уровень стратегического партнерства, а Казахстан стал первым государством в Центральной Азии, с которым Монголия установила стратегическое партнерство. Как Вы оцениваете роль Токаева в активизации диалога с Монголией и в целом в укреплении связей Казахстана с азиатскими странами?

- В рамках многолетней многовекторной внешней политики Казахстана азиатское направление занимает особенно важное место. Опираясь на свой значительный опыт в международных отношениях, особенно в дипломатии, Президент Касым-Жомарт Токаев стремится трансформировать внешнюю политику Казахстана — от политики, ориентированной преимущественно на поддержание баланса, к более содержательной, регионально ориентированной и проактивной стратегической линии.

В этом контексте Казахстан рассматривает отношения с Монголией не как символические, а как имеющие конкретное стратегическое значение. Это проявляется в стремлении расширять сотрудничество в таких сферах, как транспорт, энергетика, мирное использование ядерной энергии и логистика, где Монголия рассматривается как стратегически важный мост, соединяющий Центральную Азию с Северо-Восточной Азией.

В то же время Казахстан рассматривает Азию как одно из ключевых направлений своей внешней политики и активно развивает сотрудничество со странами Восточной Азии в сферах инфраструктуры, энергетики и технологий.

В совокупности эти факторы свидетельствуют о том, что многовекторная внешняя политика Казахстана вступила в новый этап, в котором Азия стала одним из ее ключевых столпов. В целом отличительной чертой внешней политики Токаева является ее прагматичный характер, ориентированный на национальные интересы и свободный от идеологических ограничений.

Этот подход хорошо сочетается с традиционной политикой Монголии невступления в союзы и ее ориентацией на практические национальные интересы. Таким образом, Монголия выступает надежным и значимым партнером в рамках видения Токаева о «Казахстане, связанном с Азией».

- Президент Казахстана высоко оценил экономические успехи Монголии и отметил реализацию таких инициатив, как Vision-2050 и строительство нового города. Можно ли говорить о взаимном интересе к обмену опытом развития?

- Казахстан за последние 35 лет прошел через множество социально-экономических вызовов, однако сумел успешно их преодолеть. Сегодня он стал влиятельной средней державой не только в своем регионе, но и на глобальном уровне. Это наглядно демонстрирует, как последовательная политика и долгосрочное планирование могут приносить реальные результаты.

Именно поэтому для Монголии крайне важно внимательно изучать опыт развития Казахстана. Мы можем многому научиться, особенно в таких сферах, как экономические реформы, стратегическое планирование и государственное развитие в целом. Последовательная реализация долгосрочных стратегий «Казахстан-2030» и «Казахстан-2050» сыграла ключевую роль в этом прогрессе.

Аналогичным образом Монголия реализует собственную долгосрочную стратегию развития Vision-2050 с акцентом на устойчивое развитие. Наши страны также имеют много сходств с точки зрения климата, природных условий и географии. С учетом этих сходств опыт Казахстана по переносу и успешному строительству новой столицы представляет особый интерес для Монголии. Это тот опыт, который можно внимательно изучить и использовать.

В перспективе существует значительный потенциал для дальнейшего сотрудничества в этой сфере, особенно через совместные исследования и обмен опытом. Такое взаимодействие не только углубит двусторонние отношения, но и внесет существенный вклад в долгосрочные цели развития Монголии.

- Какие результаты этого визита вы считаете наиболее значимыми?

- На сегодняшний день уровень политического доверия между Казахстаном и Монголией достиг очень высокой степени. В ходе визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Монголию в 2024 году двусторонние отношения были выведены на уровень стратегического партнерства. Текущий визит имеет большое значение, поскольку он углубляет это партнерство и создает практические механизмы для расширения сотрудничества между двумя странами.

Монголия рассматривает Казахстан как надежного и проверенного партнера в Центральной Азии, а также как важное государство в рамках политики «третьего соседа». В этом смысле взаимное доверие между двумя странами было дополнительно укреплено в ходе данного визита.

Еще одной важной особенностью визита стало подтверждение стратегического партнерства между Казахстаном и Монголией посредством подписания 18 двусторонних документов. Одним из примечательных примеров является Меморандум о сотрудничестве, подписанный между Институтом международных исследований Академии наук Монголии, Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте и Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Казахстана.

Институт международных исследований Академии наук Монголии является ведущим национальным научным учреждением, проводящим фундаментальные исследования в области внешней политики, безопасности, страноведения и международных отношений, а также обеспечивающим аналитическую поддержку для выработки государственной политики. Аналогично, казахстанские исследовательские институты играют важную роль в проведении исследований в сфере стратегии, внешней политики и безопасности и предоставлении рекомендаций государственным органам.

В условиях стремительно меняющейся международной обстановки тот факт, что ведущие исследовательские институты обеих стран с аналогичными функциями официально договорились о сотрудничестве, имеет особое значение.

В рамках этих меморандумов стороны будут обмениваться исследовательским опытом, проводить совместные исследования, организовывать обучающие программы, а также совместно проводить академические конференции, семинары и круглые столы по вопросам региональной и международной безопасности.

В целом данное сотрудничество выходит за рамки исключительно научной сферы и станет важной основой для дальнейшего расширения сотрудничества между Казахстаном и Монголией в области науки, образования и внешней политики в более широком смысле.