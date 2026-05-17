Леонид Млечин: Стиль Токаева: умение прямо и открыто говорить о трудностях и угрозах, не приукрашивая реальность и не давая пустых обещаний

Все реформы мы проводим строго на основе эволюционного подхода, с учётом актуальных запросов граждан, нашей специфики и фундаментальных интересов страны, – заявил Касым-Жомарт Токаев в одном из своих выступлений. С момента прихода главы государства к власти в республике произошла масштабная политическая трансформация. И даже в личный праздник Президент Казахстана не оставляет работу, день рождения Касым-Жомарт Токаев отмечает 17 мая

О личности главы государства, его личной дипломатии и роли в развитии Казахстана мы побеседовали с российским писателем и телеведущим Леонидом Млечиным.

- Леонид Михайлович, Вы лично знакомы с Касым-Жомартом Токаевым. В чём, на Ваш взгляд, заключается главная особенность политического пути Президента Казахстана?

Главное – то, что им движет. Не страсть к власти и почёту. Не желание наслаждаться жизнью и за казённый счёт обеспечить будущее друзей и родственников. А что же? Сознание своей миссии: изменить историческую судьбу своего народа, создать новый, справедливый Казахстан, который займёт заметное место в мире.

Касым-Жомарт Токаев был очень успешным советским дипломатом. Его ожидало высокое назначение. Но, когда Казахстан провозгласил независимость, он решительно меняет свою жизнь: возвращается на родину, чтобы принять участие в создании самостоятельного государства.

И вот что ещё обращает на себя внимание. В мире политики преуспевают те, кто одарён стальными нервами, или те, кто холоден от природы. Но Токаев, могу сказать с полной уверенностью, – не изощрённый в интригах холодный и равнодушный вершитель судеб, а очень искренний человек, который думает о том, как сделать жизнь людей лучше.

Многие отмечают у главы нашего государства личную сдержанность, интеллигентность и отсутствие популизма. Как Вы считаете, насколько в современном мире такой стиль лидерства становится конкурентным преимуществом?

- Почему Токаев отказывается от популистских лозунгов?

Популист обещает немедленное решение всех проблем! Его обещания рождают волну благодарного восхищения. Но ведь ничто из того, что он пообещает, не сбудется!

Токаев, обращаясь к согражданам, очень откровенен. Таков президентский стиль: честный диалог, умение прямо и открыто говорить о трудностях и угрозах, не приукрашивая реальность и не давая пустых обещаний. Но если обещал – сделал. Ему не надо раздумывать над тем, как вести себя в той или иной ситуации. Он не играет. Он такой, какой есть. Уверенно держится в любой ситуации. Абсолютно спокоен. Ведёт диалог на любые темы с самыми неожиданными собеседниками. Не теряется, не нуждается ни в шпаргалках, ни в советах.

Он умеет быть настойчивым и упорным. Упорство было необходимо: ему пришлось руководить страной и принимать решения в ситуации, когда за окном звучали выстрелы. И руки не дрожали… А вот результат: такого надёжного, мужественного и хладнокровного человека всем хочется иметь на своей стороне. В Астану съезжаются все влиятельные фигуры мировой политики и экономики – хотят сотрудничать. Завоевав уважение и доверие партнёров и на Востоке, и на Западе, Казахстан стал центром политического притяжения.

- Касым-Жомарта Токаева часто называют одним из самых интеллектуальных лидеров постсоветского пространства. Насколько его личная дипломатическая школа, опыт работы в ООН и умение вести диалог повлияли на стиль управления Казахстаном в условиях глобальной турбулентности?

Искусство управления состоит в том, чтобы быть честным. И у него это получается. Нравятся егонадёжность и хладнокровие. Он умеет вдохновлять, заставляет думать о будущем Казахстана. И это позволяет достигать большего, чем прежде казалось возможным. Он никогда не выходит из себя и не совершает необдуманных поступков. Он излучает уверенность в себе и спокойствие. И вызывает доверие. Надёжный человек во главе государства – гарантия успеха.

Искусство управления – высшее искусство. В чём оно заключается? В том, чтобы умело справляться с переменами и добиваться поставленной цели – о государственном деятеле судят по результатам. Для того, чтобы начать реформы, требовались политическая воля, программа и команда, готовая её реализовать. Касым-Жомарт Токаев сформулировал идеи, которые помогли двинуть страну вперёд, и собрал команду. И уже многое сделано – и в политике, и в экономике. В стране идут не просто реформы, а происходит нечто более значимое – реформация, глубинные перемены.

И вот что меня поразило: его можно увлечённо слушать пять-шесть часов подряд! Среди крупных политиков мирового уровня нечасто встречаются интеллектуалы такого масштаба. Он постоянно размышляет и говорит о самом важном. По нынешним временам это кажется необычным, но он – страстный читатель. Следит за новинками прежде всего политической литературы (благо владеет несколькими языками). Много читает даже сегодня, когда появилось поколение, которое, похоже, книгу в руках не держало. И другим рекомендует.

- За последние годы Казахстан заметно укрепил позиции в международных рейтингах инвестиционной привлекательности, цифровизации, электронного правительства и безопасности. Как Вы считаете, благодаря каким качествам и реформам Президента Токаева стране удалось добиться такого устойчивого прогресса?

Президент ясно осознаёт, что современный политик обязан думать не только об экономике, но и о здравоохранении, демографии, климате… О завтрашнем дне! Поэтому особый упор делается на развитие науки. Президент Токаев высоко ценит хорошее образование, которое необыкновенно важно для молодого поколения, и призывает ведущие университеты открывать свои филиалы в Казахстане: «За последние годы резко возросло финансирование науки и стипендии студентам и молодым учёным –аспирантам и докторантам. В два раза увеличилось количество грантов». На наших глазах Казахстан превращается в высокоразвитое государство. Невероятный рост ВВП: в 2025 году – 6,5 %. И не за счёт нефтяного сектора, как можно было ожидать, а за счёт производства. Казахстан входит в число 50-ти крупнейших экономик мира. Кто ещё может похвастаться такими цифрами?

- Казахстан сегодня всё чаще называют «средней державой». Страна успешно выстраивает отношения с различными центрами силы. Можно ли говорить о том, что именно личная дипломатическая культура главы государства стала одним из ключевых факторов роста международного авторитета республики?

В современном мире необходимо активно участвовать в мировых делах и гасить конфликты прежде, чем придётся посылать своих парней умирать. А для этого нужно разбираться во внешней политике и уметь ладить с соседями, ближними и дальними. Вот это Токаеву удаётся. И он превращает хорошие политические отношения в выгодные для Казахстана торгово-экономические связи. Он – талантливый дипломат, но не уклоняется от острых вопросов и на прямой вопрос даёт прямой ответ, хотя иногда его слова вызывают целые политические бури. Ему важно, чтобы его ясно понимали. Коллегам-политикам нравится его стиль. Его ценят и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне. Неустанно создавая Казахстану благоприятное окружение, Токаев очень успешно ведёт межгосударственные переговоры. Очень точно находит общий язык с любым собеседником. Улыбка, рукопожатие, верно найденные слова. С таким партнёром приятно иметь дело… А вот результат: Казахстан сегодня – самая успешная и значимая страна Центральной Азии, всего региона, со стремительно растущей современной экономикой.

- Если смотреть с точки зрения истории, каким Вы, как журналист и исследователь политических элит, видите главное наследие Президента Токаева?

Говорить о наследии пока рано! Касым-Жомарту Токаеву ещё немало предстоит совершить на президентском посту. Но многое уже сделано и стало частью реальности республики. Президент Казахстана, с моей точки зрения, – человек миссии. Его главная цель – за годы своего президентства сформировать систему власти и политический климат, которые не позволят перечеркнуть всё сделанное и достигнутое. Для этого недостаточно только лишь принять новые законы и привести во власть талантливых и профессиональных политиков. Необходимо ментально изменить страну и передать её новому поколению, которое станет дорожить всем, что создано и достигнуто.