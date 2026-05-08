Елена Шмелёва: «Сириус» в Казахстане – это единая развивающая среда для талантливой молодёжи двух стран

В Казахстане продолжается реализация одного из наиболее масштабных совместных образовательных проектов с Российской Федерацией – «Сириус – Казахстан». Эта инициатива, осуществляемая по личным договорённостям президентов Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, направлена на создание современной национальной системы выявления, поддержки и развития талантливой молодёжи.

Казахстан стал первой страной на постсоветском пространстве, где будет внедрена полноформатная модель российского Образовательного центра «Сириус». Проект призван сформировать единую развивающую среду, которая позволит раскрывать способности казахстанских школьников и студентов, готовить высококвалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики и укреплять стратегическое партнёрство двух стран в сфере образования, науки и культуры.

Председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Владимировна Шмелёва рассказала о проекте и ответила на вопросы нашей редакции.

– Какова роль личных договорённостей президентов наших стран в реализации таких масштабных проектов, как «Сириус – Казахстан»?

Поддержка, личное участие лидеров наших стран – принципиальное условие для проектов такого масштаба. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей статье в «Российской газете», опубликованной накануне государственного визита в Москву в ноябре прошлого года, написал очень точно: «вечная дружба – это не просто фигура речи, а точное отражение философского и политического восприятия нашими народами сложных реалий современного и будущего времени». Атмосфера дружбы, интеллектуального диалога, гармоничного развития, общей истории и планов – основа среды развития. Когда лидеры двух государств разделяют общее понимание фундаментальной роли образования – начинает формироваться единая модель работы с талантами.

В 2015 году ценность развития талантов детей и молодежи была заложена Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в основу созданного на базе инфраструктуры XXII зимних Олимпийских игр (решение о передаче этого наследия детям и их педагогам – беспрецедентно для всего мира) Образовательного центра «Сириус». И только благодаря решениям Президента России, который возглавил его Попечительский совет, а также постоянному вкладу ведущих педагогов страны и мира, успехам своих выпускников Сириус теперь развивается как национальная система выявления и развития талантов детей и молодежи, за 10 лет пройдя путь от образовательного центра для самых целеустремленных школьников всей страны до инновационного научно-технологического центра, научно-технологического университета и единственной в России федеральной территории.

И именно такая комплексная, рассчитанная на каждого казахстанского школьника и студента, проявляющего выдающиеся способности, их педагогов, образовательная модель, вдохновляющая среда развития, созданная в Сириусе на основе лучшего советского и российского опыта и направленная на реализацию приоритетных национальных задач, сегодня предлагается к развитию в Казахстане.

Наше сотрудничество основано на принципах равноправного партнерства, взаимного обогащения системы образования, создании прочного фундамента для взаимодействия в сфере науки и технологий – через совместные ценности, богатство культуры, общие подходы, которые позволяют раскрыть таланты в самых разных сферах. И, конечно, очень важно, что внедряемые нами совместно подходы смогут использовать другие школы Казахстана – для этого будет выстроена система повышения квалификации педагогов, стажировок, методической поддержки и распространения сформированных образовательных подходов.

– Что представляет собой образовательная дипломатия и создание единого пространства талантов между Казахстаном и Россией?

Это очень точное определение. Уже по итогам первого саммита талантов в Алматы, участниками которого стали более тысячи школьников из всех регионов Казахстана и 170 сильных педагогов-предметников «комфортных школ» республики, поступивших на программы повышение квалификации, стало ясно: мы строим не просто школу и центр по работе с талантами детей и молодежи, а живую экосистему, в прямом смысле – единую развивающую среду для молодежи Казахстана и России.

В Алматы на участке в 12,5 гектара создаётся уникальная инфраструктура площадью более 60 000 квадратных метров – с лабораториями и инжиниринговыми центрами, жилыми корпусами, спортивным комплексом, конгресс-центром, рассчитанная на 600 учеников школы, приехавших со всего Казахстана, и 400 детей, одновременно обучающихся на интенсивных профильных программах.

Создание таких углубленных (мы называем их интегрированными) образовательных программ для будущих ученых, инженеров, ведущих педагогов, музыкантов и тренеров и есть материальное воплощение того, что Касым-Жомарт Кемелевич Токаев назвал «прочными мостами реального доверия и подлинного стратегического сближения». Когда такая среда создана одновременно и в Казахстане, и в России, развивается на основе единых принципов – это и есть подлинный суверенитет, основанный не на силе и изоляции, а на сотрудничестве, интеллектуальном диалоге, творчестве, поддержке и укреплении ведущих национальных педагогических и профессиональных школ, развивающихся – за счет постоянного притока блестяще образованных молодых людей – в поле национальных задач.

– Почему именно Казахстан стал первым зарубежным партнёром «Сириуса»?

Казахстан – стратегический и всеобъемлющий партнер России, что определило и роль первого зарубежного партнера Сириуса. Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей программной статье (ссылалась на нее выше) напомнил: особое значение научно-образовательной сфере придаётся потому, что «высокотехнологичные проекты невозможны без квалифицированных специалистов». Это абсолютно совпадает с базовым подходом, заложенным Владимиром Владимировичем Путиным при создании Сириуса.

Добавлю и практическое измерение: уже на первом саммите талантов в январе казахстанские школьники работали с реальными индустриальными задачами, специально методически и практически подготовленными ведущими сотрудниками Научно-технологического университета «Сириус». И они показали результаты, которые по-настоящему впечатлили членов нашего Экспертного совета. Когда видишь такой потенциал, хочется создать для его дальнейшего раскрытия лучшие условия. Масштабировать модель Сириуса можно только туда, где есть и готовность системы, и готовность людей. В Казахстане есть и то, и другое.

– Как вы оцениваете готовность казахстанской образовательной системы к реализации проекта и её роль в регионе?

Я бы сказала так: мы не приходим в Казахстан с готовыми ответами – мы приходим с готовностью работать вместе. При этом уже сейчас и школьники, и педагоги республики показывают высокий профессионализм и глубокую вовлеченность в наши совместные образовательные программы, благодаря чему наше сотрудничество с самого начала строится как подлинное партнерство. На первом саммите это стало очевидно: 175 школьников из «Комфортных школ» – национального проекта, созданного по поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – за три дня прошли настоящий образовательный интенсив с индустриальными партнёрами и защитили результаты перед экспертами.

Уже в 2026 году мы открываем в Казахстане программы повышения квалификации педагогов «Педагогика развития талантов» и магистратуру «Лидеры научно-технологического образования» – в гибридном формате, с очными модулями в Алматы, Астане, Сириусе, Москве и Санкт-Петербурге. Педагогический состав будущей школы пройдет подготовку в Сириусе. Это и есть ответ на вопрос о готовности. А то, что Казахстан становится первым в регионе – да, это задаёт планку. Хороший пример всегда заразителен.

– В чём уникальность образовательной методики «Сириуса» и как она сочетает науку, искусство и спорт?

Традиционная специализированная школа отвечает на вопрос «что знает ребёнок». Мы отвечаем на вопрос «что умеет делать ребёнок с тем, что знает». В будущей школе в Алматы будут открыты интегрированные программы по математике, физике, химии, биологии, информатике – и одновременно междисциплинарные треки по искусственному интеллекту, космосу, инженерии, робототехнике, наукам о жизни.

Учебный процесс будет органично объединён с воспитательной программой «Адал азамат» и будет вестись на двух языках – русском и казахском. Я говорила об этом на пленарном заседании второго саммита талантов в Астане: нам важно, чтобы программы отвечали реальным кадровым вызовам. Приведу пример с транспортной отраслью – ведь и Россия, и Казахстан обладают уникальной и крайне сложной транспортной географией. Искусственный интеллект здесь уже не «опция на потом» – это инструмент транспортного суверенитета. И именно такие реальные задачи должны лежать в основе образовательных программ сегодня. Лидер новой формации – человек, который умеет и думать, и чувствовать, и действовать.

– Каковы планы по созданию Молодёжного научного парка «Сириус» в Астане?

Молодёжный научный парк – это место, где исследование перестаёт быть абстракцией. Я хочу, чтобы он работал именно в этой логике, которую мы уже выстроили в Научно-технологическом университете «Сириус»: там средний возраст научно-педагогических работников – 36 лет, магистранты и аспиранты – не только обучающиеся, но и одновременно младшие научные сотрудники, получают заработную плату, а не стипендию, университет с 2024 года самостоятельно присуждает учёные степени.

В 2025 году сотрудники НТУ опубликовали 689 научных статей, получили 19 патентов. Вот какую среду мы хотим воспроизвести – в партнёрстве с казахстанскими университетами. Победители нашего международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» из Казахстана смогут поступить в НТУ «Сириус», научные центры его партнеров – поступить туда, где ведутся реальные исследования по геномике, нейробиологии, искусственному интеллекту, робототехнике. Победа в этом конкурсе – это не почётная грамота, а вход в настоящую науку, создающую прорывные технологии.

– Почему культурное измерение проекта так важно?

Также начну со слов Президента Республики Казахстан, которые были опубликованы в «Российской газете» накануне государственного визита в Москву в ноябре 2025 года: «языковое многообразие – наше уникальное преимущество». Касым-Жомарт Кемелевич Токаев говорит о русском языке как «неотъемлемом элементе научно-образовательной и духовной жизни» казахстанского общества. Именно поэтому Международная школа «Казахстан-Сириус» будет работать на двух языках – это не компромисс, это принцип. И именно поэтому прошедший в апреле 2026 года концерт «Музыка дружбы» в Астане – не торжественное мероприятие на полях саммита талантов, а демонстрация приоритетных общих ценностей.

Наше сотрудничество с Республикой Казахстан строится именно на общем понимании культурного измерения – как создания среды, где искусство, язык и память об общем историко-культурном наследии становятся естественными элементами совместного развития детей и педагогов, их общих планов.

Именно поэтому в Сириусе, по поручению Владимира Владимировича Путина был построен Концертный центр и Средняя специальная музыкальная школа с беспрецедентными по уровню акустики залами. Это пространство, где школьники – в итоге - выходят на одну сцену с ведущими мировыми оркестрами и солистами, учась у этих профессионалов высочайшего уровня, которые приезжают в Сириус, чтобы преподавать, развивая и преумножая российскую исполнительскую школу.

Уже в этом году коллективы Астана Опера и Астана Балет выступят в Сириусе, а молодёжь Казахстана приедет на фестиваль «Сириус – Роза Хутор». К участию в нашей совместной работе, несмотря на выраженный естественнонаучный и технологический вектор, присоединяются музыкальные школы, консерватории, учреждения культуры и гуманитарные факультеты, с которыми мы будем издавать ноты и книги об искусстве, методические пособия для детей и педагогов, проводить мероприятия о языке как богатейшем феномене культуры.

Наука рождается в атмосфере доверия. Искусство эту атмосферу создаёт.

– Какое послание вы хотели бы адресовать талантливой молодёжи Казахстана?

Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев считает, что молодёжь Казахстана должна владеть несколькими языками и быть готова к успеху в глобальном мире. Я полностью разделяю эту мысль и добавлю: глобальный мир принадлежит тем, кто умеет решать реальные задачи.

На первом саммите в Алматы школьники за три дня прошли путь от постановки задачи до защиты проекта перед индустриальными экспертами. На втором – финалисты «Больших вызовов» представили решения от биомедицины до беспилотных технологий и получили приглашение в Сириус. Лучшие из них смогут продолжить обучение в Научно-технологическом университете «Сириус» и других ведущих университетах России и Казахстана, став частью среды, где самые сильные студенты, молодые учёные уже включены в исследования мирового уровня.

Хотела бы обратиться к вашим молодым читателям. Всё это строится для вас. Ваша задача – продолжать совершенствовать свой талант, учиться у ведущих педагогов и самых востребованных профессионалов наших стран, ставить перед собой самые сложные, пока никем не решенные задачи и последовательно добиваться конкретных результатов в их решении. Только уважение и признательность за вклад в ваше развитие и последовательную поддержку ваших родителей и педагогов, ваши собственные самые смелые планы, постоянный труд и определят вашу судьбу, заложат основу профессионализма и дадут ощущение счастья. Я желаю вам быть счастливыми!