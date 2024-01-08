Эксперты обсудили основные тезисы из интервью главы государства

В Астане прошло экспертное обсуждение в формате круглого стола «Справедливый Казахстан в ХХI веке: новые свершения и перспективы развития», посвященное интервью президента Касым-Жомарта Токаева газете «Egemen Qazaqstan», передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

С поздравительной речью выступили депутат Сената Парламента Нурторе Жусип и руководитель Управления внутренней политики г. Астаны Нурдаулет Альмуханов.

С докладами выступили директор Института истории государства, доктор PhD Нурбек Пусырманов, руководитель отдела стратегического анализа Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Ермек Токтаров.

В рамках «круглого стола» также состоялась презентация коллективной монографии «Династия Шибанидов (Шейбанидов) в истории Казахского ханства (Сибирь, Дешт-и Кипчак, Мавереннахр)», подготовленной международной исследовательской группой (Казахстан, Россия, Таджикистан) в рамках празднования 800-летия Улуса Джучи.

Монография включает в себя новые труды по теме, архивные документы, карты и иллюстрации, выявленные в рамках выполненного проекта и ранее не использованные в исторической науке.

На мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, общественные и государственные деятели, сотрудники научно-аналитических организаций, представители гражданского общества, ученые вузов и НИИ, а также представители средств массовой информации.

Организаторами мероприятия выступили Институт истории государства и Управление внутренней политики г. Астаны.