Амантай Жуматаевич Жуматаев – известный архивист, его знания исторических документов всегда поражали современников. Честность и справедливость он ставил превыше всего, требуя соблюдения этих качеств и от своих коллег, друзей и семьи.

Наш герой родился в послевоенном 1946 году на железнодорожной станции Сауран в Туркестанской области. Это край, где находится мавзолей тюркского поэта и основателя суфийского ордена Ходжи Ахмеда Ясауи. Рядом, на расстоянии 45 км, сохранились развалины древнего казахского города Саурана. Рано потеряв отца, маленький Амантай помогал маме вырастить братьев и сестер. С детства был приучен к труду, но тяга к учебе повела его по другому пути.

Не только стойкость стен древнего Сау­рана удивляла юношу Амантая, но и диковинная архитектура. Так, в старых книгах он нашел упоминание поэта Васифи о сауранском чуде – медре­се с двумя качающимися минаретами. Несомненно, духовная аура священного для казахов региона оказала решающее влияние на выбор будущей профессии. Амантай Жуматаев решил посвятить жизнь исследованию прошлого родного края, малоизученной в те годы истории казахов.

В 1964 году он поступил на исторический факультет Казахского государственного университета. В октябре 1969-го, пос­ле его окончания, приступил к работе в Центральном государственном архиве Казахской ССР, а спустя несколько месяцев перевелся в Алма-Атинский областной госархив. За 30 лет работы в нем прошел все ступеньки карьерной лестницы – от рядового архивиста до директора. При этом заочно получил второе обра­зование в Московском историко-архивном институте по специальности «архивист».

Алма-Атинский областной архив в 70-е годы прошлого века собрал вместе многих талантливых людей, беззаветно преданных науке, истории родной земли. Здание на Абая, 39 (угол улицы Куляш Байсеитовой) для большинства из них стало вторым домом.

Как и все молодые сотрудники, пришедшие в архив, Амантай Жуматаев начинал в группе, основной задачей которой была научная обработка фондов. Это трудоемкая и ответственная работа. Необходимо было правильно определить фондовую принадлежность документов, по определенным парамет­рам сформировать дело, озаглавить его, кратко и точно отразить содержание. Затем составить историческую справку. От этой кропотливой работы зависели не только ценность хранимых документов, но и возможность их использования историками.

Сотрудники этого архива проявляли инициативу, устанавливали тесные деловые связи с вузами и научными организациями, работали над совместными проектами. Знакомство с новыми людьми, встречи и общение с известными историками, людьми науки наложили свой отпечаток на мировоззрение молодого архивиста. Амантай Жуматаев стал регулярно публиковать свои научные статьи по истории родной страны. Часть их уже опубликована, но остались и рукописные материалы.

Как рассказывает дочь Амантая Жуматаевича Баян Жуматаева, ее отец был наблюдательным человеком, хорошим рассказчиком. Неудивительно, что у него появился большой багаж научных изданий и статей на исторические темы.

К примеру, в сборнике воспоминаний и исторических документов «Сағымданған Саураным» Амантай Жуматаев на основе архивных материалов рассказывает о предках и прошлом своей малой родины.

В его сборнике статей и исследований, опубликованном в 2021 году, вышло около сорока материалов на различные темы. Среди них – «Қоқан хандығын жою саясаты» (Политика уничтожения Кокандского ханства), где автор, ссылаясь на документы Цент­рального государственного архива, рассказывает о судьбе последнего кокандского хана Худояра. Также в этом сборнике опубликована его статья о ситуации в архивном деле страны, о плачевном состоянии в прошлом зданий архивных учреждений, нехватке архивохранилищ, важности сохранения национального архивного фонда Казахстана.

Не менее важны статьи Амантая Жуматаева о необходимости повышения реального статуса государственного языка, о героизме казахстанцев – участников Великой Отечественной войны. Его перу принадлежат и статьи о докторе медицинских наук, профессоре Базарбеке Керимбекове, внесшем большой вклад в развитие отечественного здравоохранения; лидере антиколониального движения казахов Младшего жуза Сырыме Датове; жемчужине Великого Шелкового пути, одном из древнейших городов не только Казахстана, но и Цент­ральной Азии – Туркестане.

Жизнь Амантая Жуматаевича состояла не только из работы. Баян Амантаевна вспоминает рассказы родителей, как они вместе учились на историческом факультете КазГУ, после окончания которого поженились. Таких пар на том потоке в КазГУ было немного. Все они близко общались, и эту дружбу теперь продолжают их дети. По ее словам, в детстве, как только начинались каникулы, в Алматы к Жуматаевым приезжали дети Казбай-коке и Жаксан-апа Кудайбергеновых и дети Аскербека-ага и Нуршакуль-тате Абаевых. Это были каникулы, наполненные радостью. Маленький дом Жуматаевых на улице Куртинской всегда был полон счастливых гостей, настоящих бескорыстных друзей.

– Любовь к профессии привил мне папа, он был прекрасный собеседник, умевший рассказывать об интересных архивных документах, – говорит Баян Амантаевна, которая тоже стала архивистом. – Очень многое он узнал в архиве о дореволюционном Туркестане, исследовал документы о мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи, его интересовали шежире казахских родов. Работа, и это очень важно, оказалась тесно связана с семьей. Все, что происходило у него в архиве, мы пропускали через себя и были незримыми членами его коллектива – братства архивистов. Благодаря папе мы состоялись как архивная династия, которая с него и началась. Сейчас в ней я и мои племянники, профессия архивиста стала главной в нашей семье.

Баян Амантаевна с увлечением рассказывает своему коллективу о крепкой дружбе отца с преданными своей профессии корифеями архивной отрас­ли Казахстана – Маратом Хасанаевым, Николаем Кропивницким, Сейдалы Кызылбаевым, Гульжан Сандыбаевой и другими талантливыми специалистами и прекрасными людьми.

К примеру Марат Хасанаев много лет был единственным в архивной сфере руководителем с высшим специальным образованием, защитившим кандидатскую диссертацию на тему «Архивное строительство в Казахстане». Николая Кропивницкого называли «ходячей энциклопедией» – на любые вопросы по специальности он всегда давал исчерпывающие ответы. Эти люди были не только профессионалами своего дела, они и о настоящей дружбе, служении своей стране знали не понаслышке. В их среде никогда не было даже мысли обмануть товарищей, присвоить результаты чужих научных трудов.

Как считает Баян Амантаевна, честный и справедливый дружный коллектив, в котором не было места склокам, интригам, подлости и коррупции, – это важнейшая часть бытия ее отца, давшая жизни Амантая Жуматаевича главный смысл.

– Отец считал, не важно, сможешь ли ты разбогатеть, занимаясь выбранным делом, или нет. Это и отличает призвание от профессии, которая лишь приносит доход. Главное для нас в жизнидело дается нам свыше. Чтобы найти призвание и самореализоваться, важно активно его искать, – говорит Баян Амантаевна.

Сейчас и в ее коллективе Центрального государственного архива научно-технической документации сотрудники делятся друг с другом радостями и горестями, поддерживают в трудные моменты, служат опорой и источником вдохновения в работе. Баян Амантаевна стремится быть похожей на своего отца, прививая коллективу непреходящие человеческие ценности – честность и справедливость.

Стоит сказать, что и ведомственную награду «Архив саласының үздігі» Амантай Жуматаев получил одним из первых. Позже этой наградой была удостоена и его дочь Баян Амантаевна. Она считает, что это оценка их честной работы, служения своему государству.