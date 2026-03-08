Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США

Теннис
108

и пробилась в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: bnpparibasopen.com

Казахстанская теннисистка вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в стартовом матче турнира американку Хейли Баптист (43-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:2.

Продолжительность поединка ссотавила 2 часа 17 минут. За это время третья ракетка мира выполнила шесть подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из пяти.

Представительница США сделала шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая обыграла американку Тэйлор Танусенд.

#турнир #теннис #Рыбакина #США

