Эмомали Рахмон прибыл в столицу Казахстана
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Главу Таджикистана в аэропорту встретил премьер-министр РК Олжас Бектенов
Таджикский лидер примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и первом Саммите глав государств Диалога «Центральная Азия+Япония», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
На сегодня страны работают над дальнейшим наращиванием товарооборота. За январь-июнь т.г. объем взаимной торговли между двумя странами составил $575,7 млн. При этом экспорт казахстанских товаров увеличился на 18,9%.
Одним из стратегических направлений двустороннего взаимодействия является сфера водных отношений. Энергетический проект по строительству Рогунской ГЭС в Таджикистане принесет мультипликативный эффект для всего региона Центральной Азии.