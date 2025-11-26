Мажилисмен Елнур Бейсенбаев недоумевает, почему введенный запрет на продажу энергетиков лицам моложе 21 года спустя полтора года так и не заработал, сообщает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как рассказал депутат, по инициативе его коллег соответствующий Закон был разработан и принят 8 июля 2024 года, для защиты здоровья молодого поколения. Введены строгие ограничения на оборот энергетических напитков.

В первую очередь, запрещена продажа энергетиков лицам моложе 21 года и их маскировка под обычные прохладительные напитки. Во-вторых, каждый магазин, даже ларек у дома, обязан размещать энергетики на полках, отдельно от других напитков. В-третьих, производители энергетических напитков обязаны маркировать продукцию.

Данные позиции были приняты полтора года назад. Тогда профильные министерства публично гарантировали, что нормы об административной ответственности за нарушение данных требований вступят в силу одновременно с Законом –

с 1 января 2025 года. Однако, фактически поправки в КоАП были приняты лишь неделю назад под строгим контролем депутатского корпуса.

«Таким образом, на протяжении полутора лет Закон, направленный на охрану здоровья нашей молодежи, не функционировал в полной мере. Энергетики до сих пор продаются как обычные напитки. Проверяющие органы не могут наказывать нарушителей из-за отсутствия механизма привлечения к ответственности. Данный факт вызывает серьезные вопросы относительно исполнительской дисциплины госорганов и говорит о возможном лоббировании интересов участников рынка», - отметил депутат.

По словам Елнура Бейсенбаева, бесконтрольное потребление энергетиков приводит к тяжелым последствиям у подростков. Кроме того, энергетики истощают нервную систему, провоцируя бессонницу, нервозность и зависимость наших молодых людей.

«Для нашей страны потеря здоровья молодого поколения – недопустимая роскошь. Затягивание исполнения законов снижает уровень доверия общества к ответственным органам и ставит под сомнение эффективность ведения политики в сфере охраны здоровья населения», - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, отсутствие четкого механизма контроля подрывает усилия государства к формированию в обществе культуры «нулевой терпимости» к правонарушениям.

В своем депутатском запросе депутат Бейсенбаев просит Минздрав объяснить, почему ведомство не обеспечило своевременное исполнение норм с 1 января 2025 года, несмотря на ранее данные публичные заверения. А также указать, какие дисциплинарные меры будут приняты к должностным лицам, допустившим данную ситуацию.