Энергия молодых

«Сәлеметсіз бе!», «Аньёнъ!», «Як лэчи?», «Усё добра!»... Так на казахском, корейском, польском, белорусском и других языках приветствуют друг друга представители карагандинского молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана. Сейчас в нем состоят около 500 человек. Они изучают национальную культуру, занимаются саморазвитием и помогают решать актуальные проб­лемы современного общества.

Одна из них – это употребление синтетических наркотиков в молодежной среде. В прошлом году ассамблеевцы организовали масштабный просветительский проект под названием «Я выбираю жизнь!», включающий несколько направлений.

Первое – это встречи общественников и сотрудников полиции со студентами пяти вузов Карагандинской области. Они рассказывали молодежи, чем опасна «синтетика» и какое наказание ждет тех, кто ее распрост­раняет. Дальше был конкурс тик-ток-видеороликов на тему профилактики наркомании. А самой интересной стала третья часть – фотовыставка, вскрывающая проблемы наркозависимых людей. Ее помогли провести активисты из карагандинской ассоциации «Доверие».

Экспозиции составили фото­графии реальных людей, жизнь которых превратилась в ад из-за наркотиков. Лица некоторых были заретушированы. Ни они, ни те, кто разрешил показать себя посетителям выставки, на мероприятие не пришли. Узнать истории их жизни можно было из рассказов фотографа и аннотаций, которые прилагались к каждому снимку.

– Одна из историй – это судьба молодой матери троих детей, – рассказывает руководитель представительства РОО «Ассамб­лея жастары» в Карагандинской области Александр Урмашов. – Она начала употреблять наркотики в 18-летнем возрасте. В результате один из ее детей родился с отклонениями в развитии. Однако она смогла взять себя в руки и ради детей избавиться от пагубной привычки.

Истории далеко не всех людей, запечатленных на фотографиях, со счастливым концом. Многие из них потеряли все и уже не смогли вернуться к нормальной жизни…

Надо сказать, что среди молодых ассамблеевцев много волонтеров. Они участвуют в экологических акциях, поддерживают тех, кто в этом нуждается. Так, активисты очистили от мусора аллею на юго-востоке Караганды, посадили более сотни деревьев в сквере имени Мартбека Мамрае­ва, в Этнопарке и в Спасском мемориальном комплексе.

Волонтеры-ассамблеевцы привезли подарки маленьким ученикам интерната для детей с задержкой психического развития. Купили компьютер многодетной семье из поселка Актас, которая не могла себе этого позволить. Для постояльцев карагандинского Центра активного долголетия жас­таровцы организовали концерт и праздничный обед ко Дню пожилого человека, а еще подарили пенсио­нерам музыкальную технику. Все это стало возможным благодаря спонсорам из числа членов АНК Карагандинской области.

Отметим, что основная задача жастаровцев – поддерживать молодежь. Как? Например, через изучение казахского и других языков этносов Казахстана, участие в образовательных проектах, патриотическое воспитание, помощь с социальной адаптацией и трудоустройством.

– У нас есть проект «Уроки мира и согласия» для студентов и старшеклассников, – продолжает главный карагандинский жас­таровец. – К участию в нем мы привлекаем взрослых членов Ассамблеи народа Казахстана. Они встречаются с молодежью и рассказывают о появлении своего этноса в Казахстане, о депортациях, ссылках и политических реп­рессиях. К тому же мы проводим «уроки истории под открытым небом». В прошлом году посетили Каркаралинский краеведческий музей и Спасское мемориальное кладбище. Тогда посол Румынии рассказывала о том, как румыны и молдаване попали на территорию Казахстана.

Молодые ассамблеевцы уделяют много внимания саморазвитию и самореализации. Они устраивают дебатные турниры и выездные форумы. Одно из таких мероприятий прошло летом 2022 года в Каркаралинской курортной зоне. Там «Ассамблея жастары» собрала 50 талантливых парней и девушек из разных регионов страны, которые, участ­вуя в экономико-социальной игре «Жаңа Қазақстан», учились строить государство будущего.

– Мы разделили участников на пять команд-кораблей, которые «двигались» на свой необитаемый остров, – объясняет Александр Урмашов. – Их задачей было – построить там страну будущего с определенной политической, экономической и социальной сис­темой. Такое государство, в котором они хотели бы жить. Потом капитаны команд презентовали свои проекты специально приглашенным экспертам, которые присуждали баллы. Кто набрал больше, тот и стал победителем.

Ассамблеевцы постоянно ищут и внедряют креативные методы работы с молодежью. Буквально за год количество членов молодежного крыла АНК Карагандинской области возросло со 120 до 500. Самые активные жастаровцы возглавляют общественные организации и становятся лидерами общественного мнения.

– К нам приходят парни и девушки разных национальностей, порой незнакомые с деятельностью Ассамблеи народа Казахстана, – отмечает Александр Урмашов. – Мы погружаем их в полиэтничный мир: знакомим с языком и культурой разных этносов. Говорим о том, что можно быть разными, но жить вместе, общаться и понимать друг друга. Мы вносим в жизнь наших членов медиативные навыки, обучая грамотно и корректно доносить до людей свои мысли. Все это, безусловно, влияет на умы молодых людей. Мы не ставим сверхамбициозных целей. Главное для нас – воспитать человека, который знает себя и уважает других независимо от их национальности.