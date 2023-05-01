Энергия молодых

Свежий выпуск
1
Елена Ульянкина

Карагандинцы из молодежного крыла АНК помогают строить то государство, в котором хотят жить.

Фото карагандинского представительство РОО «Ассамблея жастары»

«Сәлеметсіз бе!», «Аньёнъ!», «Як лэчи?», «Усё добра!»... Так на казахском, корейском, польском, белорусском и других языках приветствуют друг друга представители карагандинского молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана. Сейчас в нем состоят около 500 человек. Они изучают национальную культуру, занимаются саморазвитием и помогают решать актуальные проб­лемы современного общества.

Одна из них – это употребление синтетических наркотиков в молодежной среде. В прошлом году ассамблеевцы организовали масштабный просветительский проект под названием «Я выбираю жизнь!», включающий несколько направлений.

Первое – это встречи общественников и сотрудников полиции со студентами пяти вузов Карагандинской области. Они рассказывали молодежи, чем опасна «синтетика» и какое наказание ждет тех, кто ее распрост­раняет. Дальше был конкурс тик-ток-видеороликов на тему профилактики наркомании. А самой интересной стала третья часть – фотовыставка, вскрывающая проблемы наркозависимых людей. Ее помогли провести активисты из карагандинской ассоциации «Доверие».

Экспозиции составили фото­графии реальных людей, жизнь которых превратилась в ад из-за наркотиков. Лица некоторых были заретушированы. Ни они, ни те, кто разрешил показать себя посетителям выставки, на мероприятие не пришли. Узнать истории их жизни можно было из рассказов фотографа и аннотаций, которые прилагались к каждому снимку.

– Одна из историй – это судьба молодой матери троих детей, – рассказывает руководитель представительства РОО «Ассамб­лея жастары» в Карагандинской области Александр Урмашов. – Она начала употреблять наркотики в 18-летнем возрасте. В результате один из ее детей родился с отклонениями в развитии. Однако она смогла взять себя в руки и ради детей избавиться от пагубной привычки.

Истории далеко не всех людей, запечатленных на фотографиях, со счастливым концом. Многие из них потеряли все и уже не смогли вернуться к нормальной жизни…

Надо сказать, что среди молодых ассамблеевцев много волонтеров. Они участвуют в экологических акциях, поддерживают тех, кто в этом нуждается. Так, активисты очистили от мусора аллею на юго-востоке Караганды, посадили более сотни деревьев в сквере имени Мартбека Мамрае­ва, в Этнопарке и в Спасском мемориальном комплексе.

Волонтеры-ассамблеевцы привезли подарки маленьким ученикам интерната для детей с задержкой психического развития. Купили компьютер многодетной семье из поселка Актас, которая не могла себе этого позволить. Для постояльцев карагандинского Центра активного долголетия жас­таровцы организовали концерт и праздничный обед ко Дню пожилого человека, а еще подарили пенсио­нерам музыкальную технику. Все это стало возможным благодаря спонсорам из числа членов АНК Карагандинской области.

Отметим, что основная задача жастаровцев – поддерживать молодежь. Как? Например, через изучение казахского и других языков этносов Казахстана, участие в образовательных проектах, патриотическое воспитание, помощь с социальной адаптацией и трудоустройством.

– У нас есть проект «Уроки мира и согласия» для студентов и старшеклассников, – продолжает главный карагандинский жас­таровец. – К участию в нем мы привлекаем взрослых членов Ассамблеи народа Казахстана. Они встречаются с молодежью и рассказывают о появлении своего этноса в Казахстане, о депортациях, ссылках и политических реп­рессиях. К тому же мы проводим «уроки истории под открытым небом». В прошлом году посетили Каркаралинский краеведческий музей и Спасское мемориальное кладбище. Тогда посол Румынии рассказывала о том, как румыны и молдаване попали на территорию Казахстана.

Молодые ассамблеевцы уделяют много внимания саморазвитию и самореализации. Они устраивают дебатные турниры и выездные форумы. Одно из таких мероприятий прошло летом 2022 года в Каркаралинской курортной зоне. Там «Ассамблея жастары» собрала 50 талантливых парней и девушек из разных регионов страны, которые, участ­вуя в экономико-социальной игре «Жаңа Қазақстан», учились строить государство будущего.

– Мы разделили участников на пять команд-кораблей, которые «двигались» на свой необитаемый остров, – объясняет Александр Урмашов. – Их задачей было – построить там страну будущего с определенной политической, экономической и социальной сис­темой. Такое государство, в котором они хотели бы жить. Потом капитаны команд презентовали свои проекты специально приглашенным экспертам, которые присуждали баллы. Кто набрал больше, тот и стал победителем.

Ассамблеевцы постоянно ищут и внедряют креативные методы работы с молодежью. Буквально за год количество членов молодежного крыла АНК Карагандинской области возросло со 120 до 500. Самые активные жастаровцы возглавляют общественные организации и становятся лидерами общественного мнения.

– К нам приходят парни и девушки разных национальностей, порой незнакомые с деятельностью Ассамблеи народа Казахстана, – отмечает Александр Урмашов. – Мы погружаем их в полиэтничный мир: знакомим с языком и культурой разных этносов. Говорим о том, что можно быть разными, но жить вместе, общаться и понимать друг друга. Мы вносим в жизнь наших членов медиативные навыки, обучая грамотно и корректно доносить до людей свои мысли. Все это, безусловно, влияет на умы молодых людей. Мы не ставим сверхамбициозных целей. Главное для нас – воспитать человека, который знает себя и уважает других независимо от их национальности.

#казахстан #АНК #Караганда #молодежь

Популярное

Все
Основной матч за шахматную корону окончен с равным счетом 7:7. Теперь звание чемпиона мира будет разыграно в дополнительных быстрых поединках
Приграничное расположение отдаленного села способно оживить его экономику
Истинная красота
Россыпь наград
Разговаривайте друг с другом
Из 195 государств только около 20 этнически однородны
Мы снова в элите!
Закон Республики Казахстан
Очаг для дружной семьи
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Приграничье: от депрессивности – к развитию
Похоронная отрасль Казахстана превратилась в высокодоходный бизнес, где нет места состраданию, а есть лишь жажда наживы
Домушника-высотника задержали полицейские Алматы
Обезглавленный труп женщины в Алматы: подозреваемый задержан
Министерство энергетики актуализировало Генеральную схему газификации на период с 2015 по 2030 год, учитывающую возрастающее потребление голубого топлива бытовым сектором и экономикой республики, а также выгоды от транзита природного газа
Жанаозен: насколько сложно жить и трудоустроиться в моногороде на самом деле
Приоритет – сервисным специальностям
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
«Зубная» боль дантистов
В Астане открылся первый дворовый разговорный клуб казахского языка для детей и взрослых
Объявлены даты ЕНТ-2023
Немного об агрессии
Житель Петропавловска приехал в Астану и забрался на башенный кран
8-летний ребенок, играясь, выпрыгнул из окна 5-го этажа в Текели
Причиной аварий на котельных зачастую становится человеческий фактор, а именно – работники, не имеющие соответствующей квалификации и опыта
Пора наводить порядок
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Жалобы населения должны решаться превентивными действиями – премьер-министр РК
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау

Читайте также

Очаг для дружной семьи
Разговаривайте друг с другом
Первенство города по плаванию стартовало в Астане
В Астане разыграют Кубок единства народов по конному спорту

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]