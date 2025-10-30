Торжественное собрание, посвященное 35-летию газет «Астана ақшамы» и «Вечерняя Астана» – изданий, ставших неотъемлемой частью культурной и информационной жизни главного города страны, состоялось во Дворце Мира и Согласия.

В этот вечер в зале собрались люди, которые ежедневно вели летопись молодой столицы Казахстана. Поздравительное письмо сотрудникам редакций адресовал Государственный советник Ерлан Карин. Он отметил, что прошедшие 35 лет стали зеркалом становления и процветания Астаны. За это время газеты заслужили авторитет читателей, предоставляя качественную и правдивую информацию по актуальным вопросам жизни города.

На торжественном собрании был также зачитан текст поздравления от имени пресс-секретаря Президента Руслана Желдибая, в котором отмечается, что большое количество материалов, опубликованных на страницах газет, способствовали решению многих проблемных вопросов, волнующих жителей столицы.

Поздравительное письмо от имени министра культуры и информации Аиды Балаевой на мероприятии зачитала вице-министр Айзада Курманова.

«Издания, первые номера которых вышли в 1990 году, стали свидетелями и летописцами судьбоносных периодов нашей независимой страны. Историчес­кое решение о переносе Астаны, все важные события в становлении и развитии города ярко отразились в каждом номере газет и сохранились в памяти нации. За эти годы они завоевали доверие читателей своими актуальными материалами, богатым содержанием и профессиональным отношением, которые ярко передают дух столицы. Издания оставили свой след в духовной, культурной и общественной жизни города и стали лидерами столичной журналистики», – говорится в поздравлении министра.

Астана за последние десятилетия прошла путь от провинциального города до современного мегаполиса с ярко выраженной динамикой роста. Вместе с ней менялась и «Вечерняя Астана» – от скромного городского издания до влиятельной столичной газеты. Она развивалась во всех направлениях: расширяла тематику, внедряла новые форма­ты, усиливала аналитическую составляющую и становилась все ближе к читателю, отражая пульс стремительно меняющегося города.

Даже в названии газеты в разные периоды четко отразились все этапы развития столицы. Газета «Вечерняя Астана» начала свой путь 13 октября 1990 года под названием «Вечерний Целиноград». В январе 1993-го была переименована в «Городские новости», в апреле 1998 года – в «Вечернюю Акмолу», а уже с мая того же года, вслед за переименованием столицы, получила свое нынешнее имя – «Вечерняя Астана».

Первым главным редактором газеты стал Александр Придьма, с 1995 года редакцию возглавил Владимир Коченов, который проработал в газете более 10 лет. Именно в этот период издание стало не только городским, но и республиканским, его активно выписывали в регионах.

«Вечерняя Астана» изначально мыслилась как информационная газета, ведь новости – высший пилотаж журналистики, а столица – средоточие всех главных событий в жизни страны, и рассказать о них – важнейшая задача журналистского коллектива. «Вечерняя Астана» в полной мере выполняла свое предназначение. Недаром в первые годы передисло­кации столицы неофициально ее называли энцикло­педией столичной жизни.

В 2007 году пост главреда «Вечерки» заняла Лилия Ержанова. В этот период газета обрела цветное оформление, а рубрика «Глас народа» превратилась в открытую площадку для мнений и предложений горожан.

Сегодня, входя в состав медиа­холдинга Elorda aqparat, газета продолжает выполнять свою миссию – быть энциклопедией столичной жизни, отражать пульс города и страны, говорить с читателем на языке информацион­ной объективности, точности и гражданской ответственности.

Сейчас коллектив «Вечерки» возглавляет Лариса Увалиева. О настоящем и будущем главной газеты Астаны она говорит с оптимизмом и верой в печатное слово как в культурную и общественную ценность. Ведь в эпоху цифровых скоростей и алгоритмов, где информация час­то теряет глубину, газета – это не только носитель новостей, но и хранитель памяти.

– Не стоит списывать газеты со счета. К 30-летию издания мы выпустили книгу, которая основана на публикациях наших журналистов. И за все эти годы сохранились подшивки. Их можно перелистать, посмотреть, о чем газета писала много лет назад, окунуться в то время, – говорит Лариса Увалиева. – Это материальная ценность, и она будет вечна, поскольку осталась в библиотеках, у читателей, которые хранят важные для них публикации в семейных архивах, передают детям и внукам. Поэтому я верю в печатную прессу.

Редактор «Вечерки» подчеркивает, что печатная пресса – это ответственность. В отличие от мгновенных публикаций в Интернете, газета требует осмыс­ленного подхода. Она объяс­няет, к примеру, зачем принят закон, что он дает, как влияет на жизнь. Это делает печатное издание не просто источником информации, а инструментом гражданского просвещения.

– На наших полосах – не просто новости, а люди. Я час­то привожу один пример: в период пандемии наши читатели приезжали в редакцию на такси, чтобы взять свежий выпуск, – говорит Лариса Увалиева о газете как о символе доверия и неотъем­лемой части жизни горожан.

Да, читатели «Вечерки» – в основном люди преклонного возраста. Но это, между прочим, и самая активная часть населения, которая всегда ходит на выборы, а значит, от ее мнения многое зависит в стране.

– Интересно смотреть, как читают нас молодые. Они выкладывают посты про это в социальных сетях, потому что публикация в газете для них – событие, – рассказывает редактор. – Значит, печатное слово сохраняет статус, вес и уважение.