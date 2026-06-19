Эпох связующая ветвь

В Международном экспериментальном коллекционном саду-питомнике им. Сергея Исаева – пополнение. Здесь высадили очередной саженец, связанный с именем известной личности. Молоденькая сосна привезена из уникального соснового бора, который поч­ти двести лет назад заложил в Нарын-песках Жангир-хан. Эта инициатива стала продолжением проекта, сочетающего возрож­дение исторической памяти и охрану природы.

фото из личного архива Кайрата Каримова

Любуясь вековыми зелеными исполинами, понимаем ли мы, что они – живые свидетели ярких исторических событий?

Во многих странах такие деревья находятся под охраной государства и общества. Например, в РФ действует всероссийская прог­рамма «Деревья – памятники живой природы», направленная на поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой культурную, историческую и природную ценность. Включенные в национальный реестр такие деревья имеют статус охраняемых природных объектов. В рамках программы проводится экологическое и культурное воспитание подрастающего поколения.

Будет хорошо, если аналогичная программа станет действовать и у нас в стране, считает уральский селекционер, создатель сада-питомника им. С. Исае­ва Кайрат Каримов. В 2023 году на конференции в селе Константиново Рязанской области РФ ему подарили саженец от тополя, который посадил поэт Сергей Есенин около свое­го дома в 1924 году в один из последних приездов на малую родину. Это деревце стало первым «именным» в питомнике Кайрата. Правда, посадили его лишь в этом году, так как весной 2024 года сад почти два месяца простоял под водой. В прошлом году все силы были брошены на его спасение и восстановление.

Следующим зеленым новоселом питомника стал молодой дубок, привезенный из Орловской области соседней страны, – «потомок» дуба, посаженного в 1840 году писателем Иваном Тургеневым в своем родовом имении. В 2021 году исполин почти 30 метров в высоту в рамках программы был признан «Деревом года». К сожалению, в ноябре этого же года его сломал ураган «Бенедикт».

На очереди – дуб, привезенный недавно из станицы Вешенской – родины писателя, нобелевского лауреата Михаила Шолохова, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с историей нашего края.

Каждая посадка именного саженца становится настоящим культурным мероприятием регио­нального масштаба, объеди­няя музейных работников, библиотекарей, краеведов, писателей, общественных деятелей, а также молодежь. Так, в посадке «тургеневского» дуба принимал участие известный земляк, путешественник Александр Синельник. Напутствие будущим поколениям над молодой сосной дала поэтесса и общественный деятель Акуштап Бактыгереева.

Эти символические деревья прекрасно вписываются в общую концепцию сада-питомника, который давно перестал быть только местом научных изысканий селекционеров.

– Рядом с такими деревьями острее чувствуешь неразрывную связь между прошлым, настоя­щим и будущим, – говорит Кайрат Каримов.

Напомним, в своем саду-питомнике ученым за долгие годы собрана уникальная коллекция декоративных, лекарственных, плодовых культур. Видовой сос­тав исчисляется сотнями. Такой генофонд всегда стратегически важен для государства. Весенний паводок 2024 года стал настоящим бедствием для растений. Но и тогда садовод-энтузиаст не опустил руки.

– Не зря говорится: «Что плохо для садовода, хорошо для селекционера». Если мы видим, что сорт не выдержал климатичес­кого катаклизма – сильных морозов или, наоборот, зимней оттепели, значит, он не подходит для этого региона, – рассуждает ученый. – То, что сад простоял под водой больше двух месяцев, для нас стало бедой, а для науки это беспрецедентный случай. Мы спасали деревья, сохраняя прививочный материал. Некоторые растения и сегодня приходится выкорчевывать. Но мы продолжаем работать с учетом прежних ошибок, ведь каждый раз, сажая дерево, узнаешь

что-то новое.

Сейчас в саду-питомнике рядом с молодыми насаждениями построены гостевые дома. Здесь намерены развивать еще одно важное направление – агротуризм. Главное, что привлекает сюда городского жителя, – возможность наслаждаться тишиной и свежим воздухом, вдыхая ароматы цветущего сада, спелых яблок, налитого солнцем виногра­да, слушая вечерние концерты лягушек и трели соловья. В наш век постоянной спешки и стресса такое единение с природой – не только шанс эмоциональной перезагрузки, но и переоценки ценностей.