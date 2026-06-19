Эпох связующая ветвь

В Международном экспериментальном коллекционном саду-питомнике им. Сергея Исаева – пополнение. Здесь высадили очередной саженец, связанный с именем известной личности. Молоденькая сосна привезена из уникального соснового бора, который почти двести лет назад заложил в Нарын-песках Жангир-хан. Эта инициатива стала продолжением проекта, сочетающего возрождение исторической памяти и охрану природы.
Любуясь вековыми зелеными исполинами, понимаем ли мы, что они – живые свидетели ярких исторических событий?
Во многих странах такие деревья находятся под охраной государства и общества. Например, в РФ действует всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы», направленная на поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев, представляющих собой культурную, историческую и природную ценность. Включенные в национальный реестр такие деревья имеют статус охраняемых природных объектов. В рамках программы проводится экологическое и культурное воспитание подрастающего поколения.
Будет хорошо, если аналогичная программа станет действовать и у нас в стране, считает уральский селекционер, создатель сада-питомника им. С. Исаева Кайрат Каримов. В 2023 году на конференции в селе Константиново Рязанской области РФ ему подарили саженец от тополя, который посадил поэт Сергей Есенин около своего дома в 1924 году в один из последних приездов на малую родину. Это деревце стало первым «именным» в питомнике Кайрата. Правда, посадили его лишь в этом году, так как весной 2024 года сад почти два месяца простоял под водой. В прошлом году все силы были брошены на его спасение и восстановление.
Следующим зеленым новоселом питомника стал молодой дубок, привезенный из Орловской области соседней страны, – «потомок» дуба, посаженного в 1840 году писателем Иваном Тургеневым в своем родовом имении. В 2021 году исполин почти 30 метров в высоту в рамках программы был признан «Деревом года». К сожалению, в ноябре этого же года его сломал ураган «Бенедикт».
На очереди – дуб, привезенный недавно из станицы Вешенской – родины писателя, нобелевского лауреата Михаила Шолохова, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с историей нашего края.
Каждая посадка именного саженца становится настоящим культурным мероприятием регионального масштаба, объединяя музейных работников, библиотекарей, краеведов, писателей, общественных деятелей, а также молодежь. Так, в посадке «тургеневского» дуба принимал участие известный земляк, путешественник Александр Синельник. Напутствие будущим поколениям над молодой сосной дала поэтесса и общественный деятель Акуштап Бактыгереева.
Эти символические деревья прекрасно вписываются в общую концепцию сада-питомника, который давно перестал быть только местом научных изысканий селекционеров.
– Рядом с такими деревьями острее чувствуешь неразрывную связь между прошлым, настоящим и будущим, – говорит Кайрат Каримов.
Напомним, в своем саду-питомнике ученым за долгие годы собрана уникальная коллекция декоративных, лекарственных, плодовых культур. Видовой состав исчисляется сотнями. Такой генофонд всегда стратегически важен для государства. Весенний паводок 2024 года стал настоящим бедствием для растений. Но и тогда садовод-энтузиаст не опустил руки.
– Не зря говорится: «Что плохо для садовода, хорошо для селекционера». Если мы видим, что сорт не выдержал климатического катаклизма – сильных морозов или, наоборот, зимней оттепели, значит, он не подходит для этого региона, – рассуждает ученый. – То, что сад простоял под водой больше двух месяцев, для нас стало бедой, а для науки это беспрецедентный случай. Мы спасали деревья, сохраняя прививочный материал. Некоторые растения и сегодня приходится выкорчевывать. Но мы продолжаем работать с учетом прежних ошибок, ведь каждый раз, сажая дерево, узнаешь
что-то новое.
Сейчас в саду-питомнике рядом с молодыми насаждениями построены гостевые дома. Здесь намерены развивать еще одно важное направление – агротуризм. Главное, что привлекает сюда городского жителя, – возможность наслаждаться тишиной и свежим воздухом, вдыхая ароматы цветущего сада, спелых яблок, налитого солнцем винограда, слушая вечерние концерты лягушек и трели соловья. В наш век постоянной спешки и стресса такое единение с природой – не только шанс эмоциональной перезагрузки, но и переоценки ценностей.