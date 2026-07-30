Редкого черного грифа с птенцом заметили в чарынском парке

Экология,Природа
Дана Аменова
специальный корреспондент

Инспекторы регулярно проводят мониторинг редких видов животных и птиц

Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

В Чарынском государственном национальном природном парке в объектив камеры попал птенец редкого чёрного грифа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии   

Государственные инспекторы Чарынского государственного национального природного парка во время проведения природоохранных мероприятий запечатлели на видео птенца редкой хищной птицы — чёрного грифа (Aegypius monachus) в гнезде.

Чёрный гриф — крупная хищная птица, выполняющая важную санитарную функцию в природе и играющая значительную роль в поддержании естественного баланса экосистемы. Гнездится преимущественно в горных и скалистых районах и, как правило, выращивает одного птенца за сезон.

В Чарынском государственном национальном природном парке инспекторы регулярно проводят мониторинг редких видов животных и птиц, уделяя особое внимание сохранению и защите их естественной среды обитания.

#парк #Чарын #птенец #гриф

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