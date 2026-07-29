Международный день тигра отмечают в Казахстане

В честь знаменательной даты в Минэкологии рассказали о результатах проекта по возвращению диких животных, сообщает Kazpravda.kz
Как отметили в министерстве, когда-то туранский тигр был настоящим хозяином казахстанских степей, символом силы, свободы и дикой природы. Однако со временем этот величественный хищник исчез со своей исторической территории.
Сегодня Казахстан реализует один из самых значимых природоохранных проектов – возвращение туранского тигра в его естественную среду обитания. Это не просто восстановление исчезнувшего вида, а возрождение природного баланса целой экосистемы.
Важную роль в этом играет Государственный природный резерват «Иле-Балхаш», где ведётся комплексная работа по созданию благоприятной среды для тигра, сохранению его кормовой базы и биоразнообразия. В 2024 году из Нидерландов и в 2026 году из Российской Федерации были доставлены амурские тигры.
«В специализированном вольерном комплексе резервата проходят этап адаптации в общей сложности шесть тигров. Это один из ключевых этапов реализации проекта по возвращению туранского тигра в его исторический ареал. Тигр – это не только хищник. Это - символ здоровья экосистемы, силы природы и её гармонии. Там, где живёт тигр, сохраняется естественное равновесие дикой природы. Сохраняя природу сегодня, мы создаём надёжное наследие для будущих поколений. Пусть голос дикой природы никогда не смолкает, а туранский тигр вновь станет гордостью казахстанской степи», – заключили в министерстве.