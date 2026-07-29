Международный день тигра отмечают в Казахстане

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как отметили в министерстве, когда-то туранский тигр был настоящим хозяином казахстанских степей, символом силы, свободы и дикой природы. Однако со временем этот величественный хищник исчез со своей исторической территории.

Сегодня Казахстан реализует один из самых значимых природоохранных проектов – возвращение туранского тигра в его естественную среду обитания. Это не просто восстановление исчезнувшего вида, а возрождение природного баланса целой экосистемы.

Важную роль в этом играет Государственный природный резерват «Иле-Балхаш», где ведётся комплексная работа по созданию благоприятной среды для тигра, сохранению его кормовой базы и биоразнообразия. В 2024 году из Нидерландов и в 2026 году из Российской Федерации были доставлены амурские тигры.