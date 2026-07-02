Позитив в тройном размере

Этой новостью природоохранное учреждение поделилось на своей страничке в Instagram. Как напомнили специалисты, еще в феврале в объектив камеры, установленной в горах лесничим Жомартом Аманбае­вым, попала самка ирбиса с тремя котятами. «Сегодня эта семья вновь позировала перед оптикой, – прокомментировали в парке. – Малыши, которых мы видели зимой, заметно подросли и уверенно следуют за матерью, они свободно передвигаются по высокогорью».

Сам факт, что семейство снежной кошки на протяжении полугода сохранилось в полном составе, – красноречивое доказательство благополучия местной экосистемы. И самка, и детеныши выглядят здоровыми, сильными. Иначе говоря, благодаря статусу особо охраняе­мой территории в Катон-Карагайском районе понемногу идет восстановление численности диких животных.

Как правило, барсята остаются рядом с самкой примерно два года. За это время они осваивают навыки охоты, учатся передвигаться по горным тропам, сохранять настороженность, определять опасность. Характерно, что двумя годами раньше в фотоловушку того же Аршатинского лесничества также попадала снежная кошка с двумя детенышами. Всего, по данным Министерства экологии и природных ресурсов, в нашей стране обитают примерно 190 ирбисов, в том числе половина – в Алтай-Саянском экорегионе. Катон-Карагайский национальный парк вместе с российским Катунским заповедником представляют собой трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» общей площадью больше 1 млн га. Вместе защитники природы двух стран успешно отслеживают миграционные тропы снежных кошек, свободно путешествующих по хребтам между Россией, Казахстаном, Монголией и Китаем. Ведут совместные исследования.

Снежный барс – редчайший на планете зверь. Животное внесено в Красную книгу Международного союза охраны природы и в нашей стране считается флагманским видом. Ирбисы ведут в основном скрытный сумеречный образ жизни, охотятся поодиночке, избегают встреч с человеком.