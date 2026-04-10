Постановлением правительства Туякбаев Ербол Жоракелдиевич назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1992 году в Туркестанской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева.

С 2013 по 2018 гг. работал в Комитете науки министерства образования и науки, где прошел путь от эксперта до руководителя управления.

С 2019 по 2020 гг. работал в акционерных обществах «Информационно-аналитический центр» и «СПК «Астана».

С 2020 по 2023 гг. занимал должности главного инспектора отдела организационно-контрольной работы, руководителя отдела организационно-контрольной работы, руководителя отдела инспекторской и территориальной работы, а также заместителя руководителя аппарата акима города Астаны.

С февраля 2023 года занимал должность заведующего отделом социального развития аппарата правительства.