В Минтранспорта – новые назначения

В министерстве - новые вице-министр и глава комитета

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Постановлением Правительства Республики Казахстан Кожахметов Дамир Маратович назначен на должность вице-министра транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1989 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Азиатско-Тихоокеанский институт информационных технологий в г. Куала-Лумпур, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Королевский институт Логистики и Транспорта.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в ИТ-секторе. В последующие годы занимал руководящие позиции в частных компаниях, где отвечал за развитие технологических направлений, запуск инновационных продуктов и повышение операционной эффективности в нефтегазовой, агропромышленной, энергетической и других сферах.

2019-2020 гг. – занимал управленческую позицию, курируя реализацию инфраструктурных и цифровых проектов АО «НК «КТЖ».

В 2020–2023 годах занимал руководящую должность в АО «KTZ Express», где отвечал за формирование и реализацию стратегии цифровой трансформации и развития ИТ-функции компании.

С ноября 2023 года - генеральный директор АО «KTZ Express»

Приказом министра транспорта Республики Казахстан Жумакулов Дастан Рахымжанович назначен на должность председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля ведомства.

Родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова.

С 2008 по 2013 гг. работал в сфере транспортного контроля, занимая должности юриста, инструктора по приему обращений, ведущего специалиста, а также начальника отдела юридической и кадровой работы в Межрегиональной инспекции транспортного контроля «Сарыарқа» по Карагандинский области и городу Астана.

С 2013 по 2023 гг. занимал различные руководящие должности в системе транспортного контроля — от руководителя отделов до заместителя руководителя Инспекции транспортного контроля по Карагандинской области.

С декабря 2023 года - руководитель Инспекции транспортного контроля по области Жетісу Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК, г. Талдыкорган.

Популярное

Все
От практики – к профессии
Рассмотрены перспективные направления
Курсанты почтили память героев
Металлург продолжает традиции номадов
Помогли спасти детскую жизнь
Отважный воин из Каргалы
Новая роль востоковедения
Основа инновационного развития
Маленький герой Марса
Афиша, которая помнит больше, чем зрители
Ущерб в 4 млрд тенге: из Грузии экстрадировали подозреваемого в хищении средств «Транстелекома»
Казахстан – Узбекистан: культурные мосты и народная дипломатия
Как формировалась воинская элита
Все дороги ведут в храм
Луна: возвращение к колыбели
Век великой экспансии
Труды аль-Фараби – наш интеллектуальный ориентир
От высоких гор – к большой мечте
И золото саков, и угольная шахта
Где бьется сердце Сарыжара
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В Нацгвардии – литературный челлендж
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
МВД напомнило водителям о проверке документов
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Мошеннические звонки под видом медработников участились в Казахстане
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экономического роста страны
В США вводят стопроцентные пошлины на импортные лекарства
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Результат слаженной командной работы
Спасибо за мужество и стойкость
Смертельное ДТП с Zeekr в Алматы: глава МВД рассказал о ходе расследования
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

Ербол Туякбаев назначен первым вице-министром труда и соцза…
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Назначен заведующий отделом инвестиций и торговли администр…
Назначен новый вице-министр труда и социальной защиты насел…

