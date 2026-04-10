Постановлением Правительства Республики Казахстан Кожахметов Дамир Маратович назначен на должность вице-министра транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1989 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Азиатско-Тихоокеанский институт информационных технологий в г. Куала-Лумпур, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Королевский институт Логистики и Транспорта.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в ИТ-секторе. В последующие годы занимал руководящие позиции в частных компаниях, где отвечал за развитие технологических направлений, запуск инновационных продуктов и повышение операционной эффективности в нефтегазовой, агропромышленной, энергетической и других сферах.

2019-2020 гг. – занимал управленческую позицию, курируя реализацию инфраструктурных и цифровых проектов АО «НК «КТЖ».

В 2020–2023 годах занимал руководящую должность в АО «KTZ Express», где отвечал за формирование и реализацию стратегии цифровой трансформации и развития ИТ-функции компании.

С ноября 2023 года - генеральный директор АО «KTZ Express»

Приказом министра транспорта Республики Казахстан Жумакулов Дастан Рахымжанович назначен на должность председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля ведомства.

Родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова.

С 2008 по 2013 гг. работал в сфере транспортного контроля, занимая должности юриста, инструктора по приему обращений, ведущего специалиста, а также начальника отдела юридической и кадровой работы в Межрегиональной инспекции транспортного контроля «Сарыарқа» по Карагандинский области и городу Астана.

С 2013 по 2023 гг. занимал различные руководящие должности в системе транспортного контроля — от руководителя отделов до заместителя руководителя Инспекции транспортного контроля по Карагандинской области.

С декабря 2023 года - руководитель Инспекции транспортного контроля по области Жетісу Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК, г. Талдыкорган.