О кадровых перестановках в армии Казахстана сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz
Распоряжениями Главы государства:
Гусейнов Махсут Курманалиевич назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности;
Усербаев Баглан Абдижалилович назначен командующим войсками регионального командования «Астана».
Ранее распоряжением Главы государства Артыков Бауыржан Шубаевич был освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Запад».