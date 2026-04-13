Исенали Асет Женисулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Корея.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, Постоянный представитель Республики Казахстан при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Союз Мьянма по совместительству.

Указом Главы государства Арыстанов Нургали Алмасбаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Корея.