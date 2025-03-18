Ерлан Карин провел встречу с Саидой Мирзиёевой

Международное сотрудничество
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Дана Аменова
корреспондент

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере

Фото: МКИ

Госсоветник Ерлан Карин встретился с помощником президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой, прибывшей в Казахстан с рабочим визитом, сообщает Kazpravda.kz 

По информации МКИ, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, а также перспективы реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено вопросам обмена опытом и углублению взаимодействия в области культуры и искусства.

Ерлан Карин рассказал о проводимых в Казахстане преобразованиях, в том числе о новых инициативах президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных им на IV заседании Национального курултая в Бурабае.

В рамках рабочего визита организованы мероприятия, направленные на развитие культурного диалога между двумя государствами. В частности, Ерлан Карин и Саида Мирзиёева посетили спектакль «Лазги. Танец души и любви» Государственного академического Большого театра оперы и балета Узбекистана имени А. Навои.

Также запланирована выставка живописных и графических работ художника У. Тансыкбаева. По итогам встречи стороны договорились продолжить активное взаимодействие в сфере культурно-гуманитарных отношений.

#Узбекистан #встреча #Карин #Мирзиеева

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