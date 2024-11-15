Госсоветник побеседовал с директором Национальной академии политики имени Хо Ши Мина, членом Политбюро ЦК КП Вьетнама Нгуен Суан Тхангом
Государственный советник Ерлан Карин встретился с делегацией Вьетнама во главе с членом Политбюро ЦК КП Вьетнама Нгуен Суан Тхангом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz
В ходе встречи Ерлан Карин рассказал о политических реформах, реализуемых в РК под руководством президента
Касым-Жомарта Токаева, и ознакомил членов делегации с основными направлениями работы в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
По итогам встречи собеседники договорились продолжить сотрудничество между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК и Национальной академией политики имени Хо Ши Мина.