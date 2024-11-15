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Государственный советник Ерлан Карин встретился с делегацией Вьетнама во главе с членом Политбюро ЦК КП Вьетнама Нгуен Суан Тхангом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В ходе встречи Ерлан Карин рассказал о политических реформах, реализуемых в РК под руководством президента

Касым-Жомарта Токаева, и ознакомил членов делегации с основными направлениями работы в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам встречи собеседники договорились продолжить сотрудничество между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК и Национальной академией политики имени Хо Ши Мина.