Ерлан Карин встретился с главой Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюном

Государственный советник Ерлан Карин встретился с делегацией Медиакорпорации Китая во главе с Генеральным директором Шэнь Хайсюном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Фото: akorda.kz

Ерлан Карин рассказал о содержании и значении реформ в социально-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах, проводимых в нашей стране под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.

Государственный советник также подчеркнул значимость Года туризма Казахстана в Китае. Он выразил признательность Шэнь Хайсюну за активное освещение мероприятий, проходящих в рамках Года туризма, в частности, ряда телевизионных проектов команды китайских телеканалов CCTV-4 и CGTN.

В свою очередь Шэнь Хайсюн поблагодарил за теплый прием, отметив высокий уровень подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества и государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина.

В ходе встречи собеседники также обсудили широкий круг вопросов и договорились продолжить диалог в духе взаимопонимания и сотрудничества.