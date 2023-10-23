Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким

Государственный советник Ерлан Карин провел встречу со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz .

Фото: akorda.kz

В ходе встречи собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, рассмотрели возможность реализации проектов культурного обмена в сфере театрального искусства, организации выставок и т. д.

В завершение встречи стороны договорились продолжить активный диалог в культурно-гуманитарной сфере.