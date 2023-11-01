Ерлан Кошанов: Бюджет позволяет выполнить все социальные обязательства государства

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– Глава государства в своем послании объявил о Новой экономической политике, конечной целью которой является повышение благосостояния казахстанцев. В этой связи республиканский бюджет направлен, в первую очередь, на реализацию задач, поставленных президентом. Главное, что этот документ позволяет в полной мере выполнить все социальные обязательства государства и направлен на улучшение качества жизни людей, – сказал спикер Мажилиса.

Депутаты в течение двух месяцев провели большую работу по проекту трехлетнего республиканского бюджета в рабочей группе. Свои предложения по нему дали все фракции политических партий в Мажилисе. Поступило много замечаний и предложений. Спикер отметил, что все они учтены в окончательном проекте трехлетнего бюджета.

– Основной вопрос, волнующий наших избирателей, – это инфляция и рост цен на продукты питания. Актуальными остаются также проблемы с тепло- и энергоснабжением, водообеспечением и автодорогами. Беспокоит депутатов рост внешнего государственного долга. Правительство должно уделять особое внимание этим направлениям и системно ими заниматься, - отметил глава Мажилиса.

Ерлан Кошанов подчеркнул также, что для решения ряда вопросов депутаты добились выделения дополнительных средств. К примеру, 2,5 трлн тенге были перераспределены по значимости среди государственных программ и проектов. При этом председатель Мажилиса обратил внимание членов правительства на необходимость привлечения дополнительных источников дохода вместо использования средств Национального фонда.