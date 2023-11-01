Ерлан Кошанов: Бюджет позволяет выполнить все социальные обязательства государства

Парламент
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Сегодня на пленарном заседании Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2024-2026 годы. Спикер палаты Ерлан Кошанов подчеркнул важность принятия главного финансового документа страны и отметил большую работу, проведенную парламентариями

Фото: Ж. Жумабеков

– Глава государства в своем послании объявил о Новой экономической политике, конечной целью которой является повышение благосостояния казахстанцев. В этой связи республиканский бюджет направлен, в первую очередь, на реализацию задач, поставленных президентом. Главное, что этот документ позволяет в полной мере выполнить все социальные обязательства государства и направлен на улучшение качества жизни людей, – сказал спикер Мажилиса.

Депутаты в течение двух месяцев провели большую работу по проекту трехлетнего республиканского бюджета в рабочей группе. Свои предложения по нему дали все фракции политических партий в Мажилисе. Поступило много замечаний и предложений. Спикер отметил, что все они учтены в окончательном проекте трехлетнего бюджета.

– Основной вопрос, волнующий наших избирателей, – это инфляция и рост цен на продукты питания. Актуальными остаются также проблемы с тепло- и энергоснабжением, водообеспечением и автодорогами. Беспокоит депутатов рост внешнего государственного долга. Правительство должно уделять особое внимание этим направлениям и системно ими заниматься, - отметил глава Мажилиса.

Ерлан Кошанов подчеркнул также, что для решения ряда вопросов депутаты добились выделения дополнительных средств. К примеру, 2,5 трлн тенге были перераспределены по значимости среди государственных программ и проектов. При этом председатель Мажилиса обратил внимание членов правительства на необходимость привлечения дополнительных источников дохода вместо использования средств Национального фонда.

– Как вы знаете, по поручению президента реализуется проект «Национальный фонд – детям». Нам следует всегда помнить о том, что общество уделяет пристальное внимание накоплениям Нацфонда. Поэтому вопрос эффективного использования средств республиканского бюджета на сегодня является первостепенной задачей. Депутаты будут вести постоянный контроль за исполнением утвержденного бюджета. Необходимо, чтобы каждый бюджетный тенге был потрачен по назначению, - сказал спикер Мажилиса.

 

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