Доля молодых депутатов в Курултае достигла 17 процентов

Парламент,Курултай

Шесть депутатов Курултая относятся к категории лиц с особыми потребностями

Фото: Пресс-служба Курултая

В составе Курултая Казахстана насчитывается 145 депутатов. Из них 49 женщин и 96 мужчин. Средний возраст депутатского корпуса составляет 46 лет, передает Kazpravda.kz.

Женщины занимают 33,8% депутатских мест, мужчины - 66,2%. Еще один показатель касается представительства лиц с особыми потребностями: в составе Курултая шесть таких депутатов, или 4,1%.

Отдельно представлены данные о молодых депутатах. В возрасте до 35 лет в Курултай избраны 25 человек - 17,2% от общего состава. Самому молодому депутату 27 лет. Еще одному - 28 лет, двум депутатам - по 29 лет, одному - 30 лет. Среди молодых парламентариев также есть депутаты в возрасте от 31 до 35 лет.

«Сегодня в составе Курултая 25 депутатов в возрасте до 35 лет, что составляет 17,2% депутатского корпуса. Средний возраст депутатов - 46 лет», - сообщили в Курултае.

Среди 25 молодых депутатов 10 женщин и 15 мужчин. Пять депутатов находятся в возрасте 31–33 лет, девять — 34 лет, еще пять - 35 лет.

В соответствии со статьей 97-1 Закона РК «О выборах в РК» при распределении депутатских мандатов действует 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями.

Таким образом, женщины сегодня составляют более трети депутатского корпуса Курултая, а доля депутатов до 35 лет превышает 17%.

#депутаты #Парламент #курултай

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