Ерлан Кошанов ознакомил китайских коллег с казахстанскими реформами

Мажилис, Парламент
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Айман Аманжолова
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Делегация Мажилиса во главе с председателем палаты Ерланом Кошановым прибыла с официальным визитом в Китай. В Пекине депутаты встретились с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, главой Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Хунином и заместителем председателя КНР Хань Чжэном

Фото: Ж. Жумабеков

На встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи спикеры обсудили широкий круг вопросов – от межпарламентского диалога до экономического и культурного сотрудничества между двумя странами.

«Последние два года стали важной вехой в истории казахстанско-китайских отношений. Благодаря усилиям глав наших государств они вышли на качественно новый уровень. Взаимодействие между нашими парламентами должно быть сфокусировано на реализации договоренностей, достигнутых нашими лидерами. Наш официальный визит, запланированный ещё в прошлом году, предоставляет прекрасную возможность для всестороннего углубления межпарламентских связей», - сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса рассказал о системных преобразованиях, проводимых в нашей стране по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, а также об актуальной повестке работы Мажилиса.

Был отмечен особый интерес казахстанских парламентариев к опыту китайских коллег, в частности, в сфере искусственного интеллекта и борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Председатель Мажилиса затронул также вопросы эффективного использования трансграничных водных ресурсов.

«Правительства наших стран готовят двустороннее соглашение о вододелении на трансграничных реках. Мы надеемся на скорейшее подписание этого важного договора», – сказал он.

В свою очередь, Чжао Лэцзи подчеркнул, что межпарламентское сотрудничество является важной составляющей вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Он выразил уверенность, что визит председателя Мажилиса придаст новый импульс плодотворному сотрудничеству.

«В последние годы, благодаря стратегическому руководству председателя Си Цзиньпина и президента Токаева двусторонние отношения получили стремительное развитие. Китай будет и впредь поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Китай всегда будет поддерживать собственный путь развития Казахстана, его внешнюю и внутреннюю политику, направленную на процветание и стабильность», - сказал Чжао Лэцзи. 

Стороны приветствовали заметное увеличение взаимных поездок граждан двух стран с момента введения безвизового режима в ноябре прошлого года и проведение Года туризма Казахстана в Китае. Они расценили это, как большие дипломатические успехи.

В ходе встречи спикеры также выразили заинтересованность в наращивании сотрудничества в сферах культуры и образования. Особое внимание было уделено скорейшему открытию культурных центров Казахстана и Китая в столицах двух стран.

В завершение беседы спикер Мажилиса пригласил своего китайского коллегу посетить Казахстан с официальным визитом.

Состоялась также встреча с Председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Хунином. Известный китайский политик дал высокую оценку реформам президента К.К.Токаева и заявил о готовности Китая к совместной работе в сферах инноваций и цифровизации.

«Уверены, что под руководством президента Токаева стратегическая цель по построению Нового Казахстана будет выполнена. Мы заинтересованы, чтобы наше взаимовыгодное сотрудничество придало дополнительный толчок развитию и процветанию Казахстана. Китайская сторона готова стать надежной опорой вашей страны», – отметил Ван Хунин.  

Он особо подчеркнул, что решительная взаимная поддержка Китая и Казахстана уже давно вышла за рамки двусторонней повестки. Она явственно себя проявляет и в международных, и в региональных делах. Китайская сторона выступает за рост глобального влияния Казахстана и повышение его права голоса на международной арене.

«Президент Токаев поставил стратегическую цель удвоить ВВП к 2029 году. Мы поддерживаем казахстанских коллег в достижении этой цели. Поэтому считаем важным сопряжение стратегий развития двух стран и усиление политических контактов», - сказал китайский политик.  

Ван Хунин проявил живой интерес к практической реализации принятого недавно парламентом Казахстана закона «Нацфонд - детям».

В свою очередь Ерлан Кошанов отметил, что объявленный президентом курс экономических преобразований открывает новые возможности для сотрудничества с Китаем по вопросам модернизации инфраструктуры, развития производства, банковской сферы и привлечения новых инвестиций.

На встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном были отмечены высокие темпы двустороннего экономического сотрудничества.

«В недавнем прошлом вы успешно возглавляли Казахстанско-Китайский комитет по сотрудничеству и лучше кого-либо знаете потенциал дружбы наших народов. Сейчас реализуется ряд якорных проектов в сферах энергетики, автомобилестроения, логистики, электронной торговли. Товарооборот между нашими странами уже достиг исторического максимума в 41 миллиард долларов. Все это внушает большой оптимизм и позволяет строить амбициозные планы о кратном увеличении взаимной торговли в среднесрочной перспективе», – сказал председатель Мажилиса.

В своем выступлении заместитель председателя КНР отметил, что за первые 30 лет дипломатических отношений наши страны стали добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами. В новом золотом 30-летии усилия Китая и Казахстана должны быть направлены на то, чтобы превратить договоренности своих лидеров в реальность.

«Мы также должны продвигать сотрудничество за счет инноваций. Углублять контакты в таких новых сферах как альтернативная энергия, трансграничная электронная торговля, спутниковая телекоммуникация. Тем самым культивировать новые точки роста для совместной работы», - считает Хань Чжэн.  

Кроме того, в Пекине члены делегации ознакомились с деятельностью машиностроительного предприятия «SANY Group». Это четвертая в мировом рейтинге компания по разработке, производству и продаже строительной и специальной техники.

Официальный визит делегации Мажилиса продолжится в городе Урумчи, центре Синьцзян-Уйгурского автономного района.

#мажилис #казахстан #сотрудничество #Китай

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