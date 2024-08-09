Еще 500 млн кубометров воды направит Узбекистан Казахстану до конца поливного сезона

С 1 апреля узбекская сторона уже направила Казахстану по реке Сырдарья более 4 млрд кубометров воды

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев присутствовали на встрече президентов двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Напомним, что с 1 апреля узбекская сторона уже направила Казахстану по реке Сырдарья более 4 млрд кубометров воды.

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился с Узбекистаном о том, что за полгода в Казахстан по реке Сырдарья будет направлено 3,7 млрд кубометров воды.

В итоге узбекская сторона направила указанный объем воды за 4 месяца. Вся эта работа ведется для того, чтобы обеспечить потребности аграриев в южных регионах нашей страны.

На сегодня наполнение Шардаринского водохранилища составляет 1,5 млрд кубометров, что на порядка 500 млн кубометров больше, чем год назад.

Всего в Шардаринское водохранилище прибыло 4 млрд кубометров воды. В свою очередь, из Шардаринского водохранилища в нижнее течение реки Сырдарья направлено 4,5 млрд кубометров воды. Это на 1 млрд кубометров больше, чем год назад. В Кызылкумский канал направлено более 850 млн кубометров воды, а более 590 млн кубометров – в Северное Аральское море.