Еще 500 млн кубометров воды направит Узбекистан Казахстану до конца поливного сезона

Водное хозяйство
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Дана Аменова
Корреспондент

С 1 апреля узбекская сторона уже направила Казахстану по реке Сырдарья более 4 млрд кубометров воды

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев присутствовали на встрече президентов двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы 

Напомним, что с 1 апреля узбекская сторона уже направила Казахстану по реке Сырдарья более 4 млрд кубометров воды.

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился с Узбекистаном о том, что за полгода в Казахстан по реке Сырдарья будет направлено 3,7 млрд кубометров воды.

В итоге узбекская сторона направила указанный объем воды за 4 месяца. Вся эта работа ведется для того, чтобы обеспечить потребности аграриев в южных регионах нашей страны.

На сегодня наполнение Шардаринского водохранилища составляет 1,5 млрд кубометров, что на порядка 500 млн кубометров больше, чем год назад.

 Всего в Шардаринское водохранилище прибыло 4 млрд кубометров воды. В свою очередь, из Шардаринского водохранилища в нижнее течение реки Сырдарья направлено 4,5 млрд кубометров воды. Это на 1 млрд кубометров больше, чем год назад. В Кызылкумский канал направлено более 850 млн кубометров воды, а более 590 млн кубометров – в Северное Аральское море.

«Благодаря проводимым нашей стороной переговорам и предварительному согласованию с нашими соседями графиков работы Токтогульского водохранилища и водохранилища Бахри-Точик, в казахстанскую часть межгосударственного канала «Достық» стабильно прибывает вода. Сейчас по каналу в нашу страну поступает 90 кубометров воды в секунду. Этого достаточно для обеспечения аграриев Туркестанской области поливной водой», – сообщила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

#казахстан #Узбекистан #вода #полив #сезон #Минводы

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