Еще один российский теннисист будет выступать за Казахстан
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Александр Шевченко занимает 48-е место в рейтинге ATP, передает Kazpravda.kz
Российский теннисист Александр Шевченко заявил, что будет выступать за Казахстан, сообщает федерация тенниса РК.
«Хочу сообщить, что со следующей недели я буду представлять на корте Казахстан. Я очень горжусь этим и не могу дождаться момента, когда уже выйду на корт, стараясь создавать незабываемые моменты для себя и страны», - сказал Шевченко.
23-летний Александр Шевченко сыграл в одном финале турнира ATP.