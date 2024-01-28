Еще один российский теннисист будет выступать за Казахстан

Российский теннисист Александр Шевченко заявил, что будет выступать за Казахстан, сообщает федерация тенниса РК.

«Хочу сообщить, что со следующей недели я буду представлять на корте Казахстан. Я очень горжусь этим и не могу дождаться момента, когда уже выйду на корт, стараясь создавать незабываемые моменты для себя и страны», - сказал Шевченко.