Еще одна напасть – саранча

В связи с осложнением обстановки, связанной с нашествием саранчи, вице-премьер Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, его заместители и специалисты ведомства выехали в регионы.

Вслед за наводнениями, подтопившими сельхозугодья, склады с их содержимым, фермы и теплицы, на поля обрушилась крылатая напасть. Ранее «Казахстанская правда» писала, что в этом году площадь распространения крылатых вредителей достигает порядка 2,5 млн га, или на 1 млн больше, чем в 2023-м. Такой значительный и быстрый рост полчищ саранчи объяс­няется цикличностью их распространения и активности.

Согласно прогнозам фитосанитарных служб страны, в 2024-м под саранчой могут оказаться наиболее значительные площади в трех областях: Туркестанской, Актюбинской и Костанайской.

По информации МСХ РК, для борьбы со стадными саранчовыми из республиканского бюджета было заблаговременно выделено 4,2 млрд тенге. С учетом масштабов угрозы насекомых названная сумма дополнена 3,9 млрд тенге из резерва Правительства.

По состоянию на 10 июня из зараженных вредителями 2,5 млн га площадей прошли обработку инсектицидами порядка 800 тыс. га. Более оперативное и масштабное наступ­ление на насекомых сдерживает одно обстоятельство. Дело в том, что распыление ядохимикатов имеет эффективность на определенной стадии развития вредителей. Для полного уничтожения саранчи необходимо дождаться полного отрождения ее личинок, которое происходит в разных регионах в разное время.

Наиболее крупным очагом распространения саранчи на территории страны остается Туркестанская область. Здесь обработано 270 тыс. га. Однако в ходе обследований фитосанитарными службами выявлены новые участки распространения саранчи на 50 тыс. га. Поэтому дополнительные меры принимаются в Сарыагашском, Келесском, Ордабасинском, Шардаринском районах и в городе Арысе.

В Туркестанской области в мероприятиях против саранчи задействовано 73 единицы наземной и 4 единицы авиационной техники. До настоящего времени основные силы и средства против саранчи использовались на овоще-бахчевых посевах. Благодаря принимаемым мерам фермерские насаждения не понесли урона от крылатых стай.

Другой наиболее крупный саранчовый очаг находится в Актюбинской области. По информации Минсельхоза, в 12 районах области химобработка проведена на 315 тыс. га с использованием 74 единиц техники. Для обследования и выявления мест отрождения саранчи привлечены порядка 600 человек.

В Айтекебийском районе началось отрож­дение саранчи. Техника для обработки инсектицидами этих очагов держится наготове.

В пяти районах Костанайской области обработано 51 тыс. га. Для мониторинга и выявления мест отрождения саранчи привлечены 130 фитосанитарных специалис­тов и 326 временных работников. В постоян­ной готовности к обработке находится 72 единицы техники. Удалось полностью устранить очаг вредителей в Торгайском районе области.

Ситуацию с распространением саранчи в регионах рассмотрели на заседании оперштаба в Правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина. До полного устранения саранчовых полчищ такие заседания будут проходить дважды в неделю.