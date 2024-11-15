«Если это есть, давайте разрешим»: глава Нацбанка высказался о крипте

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Он напомнил, что еще в 2022 году были разрешены криптобиржи, как минимум как инфраструктура, – на МФЦА.

«Мы уже определили законодательную основу по обеспеченным цифровым активам, определили органы. По прошествии 3-х лет это не дало сильного толчка. Мы видим большой объем цифровых активов, который находится вне нашего регуляторного контура», – отметил Сулейменов.

По его словам, такие страны, как Узбекистан, Кыргызстан, которые вывели цифровые активы в общую юрисдикцию, а не оставили в рамках финансового центра, как у нас, в объемах торговли обгоняют нас в разы.

«В этом отношении ясно, что и мы должны подойти к тому, чтобы в рамках общей юрисдикции по обеспеченным финансовыми активам дать возможность регулируемым образом эти активы выпускать, и обеспечивать оборот. По необеспеченным активам – криптовалюте, скажу, что от того, что регуляторы не хотят их признавать, они не исчезнут. Казахстанцы активно вкладываются в этот инструмент. Если это есть, давайте это разрешим, в том числе криптообменники. Пусть это лучше будет разрешено и урегулировано, нежели вне регуляторного поля, но все равно существует», – заявил он.

Он добавил, что позиция Нацбанка по этому вопросу либеральная.