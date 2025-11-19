Фото: almaty-brands.kz

На сегодняшнем пленарном заседании Мажилиса парламентарии направили запрос на имя Премьер-министра Олжаса Бектенова, в котором выразили тревогу по поводу запрета на эксплуатацию тяжелых самосвалов по дорогам общего пользования в республике, сообщает Kazpravda.kz

Депутаты пояснили, что в рамках работы над проектом Строительного кодекса в рабочей группе Мажилиса ими уже принята поправка об исключении статьи 38-2 Закона «Об автомобильном транспорте», которая вводит с 1 января 2026 года запрет на движение трёхосных самосвалов общей массой свыше 25 тонн.

«Однако, несмотря на эту законодательную работу, до вступления нормы в силу остаётся ограниченное время, а риски для экономики и социальной стабильности — крайне высокие. Дискуссии в СМИ и социальных сетях по этому вопросу показывают, что общество крайне негативно относятся к данному решению», - отметил в своем выступлении мажилисмен Алиев.

Как пояснил депутат, данная норма затрагивает около 36 500 самосвалов, задействованных в строительстве, дорожных работах, ЖКХ и вывозе мусора, снега. Норма блокирует доступ к дорогам тысяч фермеров, которые перевозят зерно, хлопок, удобрения и корма, станет затруднительной доставка урожая на элеваторы и переработку, которые в объеме больше, а в массе легче, чем допустимая максимальная норма.

«Эта категория перевозчиков в большинстве своём даже не знает, что с 2026 года их работа окажется под запретом. Для аграрного сектора это будет чрезвычайно болезненным ударом, особенно в период уборки урожая, то есть катастрофой», - выразил обеспокоенность парламентарий.

По словам Болатбека Алиева, введённый запрет означает, что зимой некому будет вывозить снег, коммунальные службы останутся без техники, не будет достаточного количества машин для вывоза грунта, инертных материалов и аварийных работ.

При этом, по мнению депутата, обществу непонятен двойной подход в этом вопросе. Ведь трехосное шасси используется не только в самосвалах, но и в бетономешалках, контейнеровозах, автобусах. Технически это один и тот же автомобиль, но запрет вводится только на самосвалы. Хотя все самосвалы прошли сертификацию, к тому же большая часть из них приобретена в лизинг и кредит.

«При запрете эксплуатации (самосвалов) владельцы теряют доходы, не смогут обслуживать обязательства, попадут в долговую яму. Это создаёт социальный риск, который напрямую затронет сотни тысяч людей», - подчеркнул мажилисмен.

В связи с вышеизложенным в целях предотвращения масштабных последствий депутаты Алиев и Сабильянов попросили правительство озвучить свою официальную позицию по вопросу отмены или приостановления действия статьи 38-2.

Также ими предложено до 1 января 2026 года принять решение о временном приостановлении действия статьи 38-2 внутренним нормативным актом, чтобы избежать паралича ключевых отраслей.