Это наша борьба

Так, разыграны комплекты наград по нескольким национальным видам спорта и в их числе – по қазақ күресі. Наша национальная борьба впервые включена в программу Игр боевых искусств, были определены победители и призеры в пяти весах.

Отметим, что все борцы национальной сборной выиграли медали. Жумажан Кожамбеков (в весе до 75 кг), Мади Амангельды (до 85 кг) и Роза Нысантайкызы (до 70 кг) стали чемпионами. Нур Аманшукуров (до 65 кг) в финале уступил спорт­смену из Узбекистана, у него «серебро». Рауза Нурмухамбетова (до 60 кг) стала обладательницей бронзовой медали.

В общем зачете в этом виде единоборств сборная Казахстана заняла первое место, Узбекистан – второе, замкнули тройку лидеров спортсмены Кыргызстана. Всего в состязаниях по қазақ күресі приняли участие 40 борцов из 14 стран: Италия, Азербайджан, Польша, Монголия, Грузия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Иран, Сербия, Индия, Нидерланды и Казахстан.

– Я занимаюсь қазақ күресі с прошлого года. Благодаря президенту Ассоциации қазақ күресі Италии Витторио Джорджи меня пригласили принять участие в чемпионате мира в Астане. Тогда я завоевала бронзовую медаль и вошла в состав сборной Италии, а также получила путевку на эти игры в Саудовской Аравии. Для меня это большая честь. Хочу выразить благодарность организаторам. Сейчас я уже сама тренирую молодых борцов, – сказала итальянка Мариасоль Моменте, ставшая серебряным призером в весовой категории до 70 кг среди женщин.

Днем ранее казахстанцы выступили и в борьбе на поясах, где Нурсултан Утепбергенулы (до 80 кг) и Назерке Абильтаева (до 55 кг) стали бронзовыми призерами.

Также на Всемирных играх боевых искусств завершились состязания по панкратиону, где сборная Казахстана завоевала пять серебряных и две бронзовых награды. Пять медалей у нас в грэпплинге: золотая, серебряная и три бронзовые.

В весе до 71 кг по дисциплине грэпплинг-ги Сарсен Жетибаев победил в финале с явным преимуществом Ферузбека Урокова (Узбекистан). А Нурбек Талбудин (до 84 кг) выиграл здесь «серебро».