Эволюционирует «ныряющая» нить

фото из архива «КП»

Защита денежных знаков от подделки – главная задача специалистов, занятых их разработкой. Именно трудновос­производимые графические и технологические элементы препятствуют фальсификации денег. В банкноте может быть двадцать и более защитных элементов.

Как известно, история национальной валюты тенге началась 3 ноября 1993 года – тогда была сформирована государственная комиссия по введению новой денежной единицы. Двенадцатого ноября того же года вышел Указ «О введении национальной валюты Республики Казахстан», а с 15 ноября тенге стал в респуб­лике расчетной единицей.

С начала ввода тенге в обращение были выпущены банк­ноты серий «Портреты» (1993 год), «Аль-Фараби» (выпускалась в 1993–2003 годах), «Байтерек» (2006 год) и «Қазақ елі» (2011–2022 годы). Сейчас выходит пятая серия – «Сакский стиль». Работа над концептом дизайна этих банкнот велась с 2022 года. В конце минувшего года в обращение вышли купюры номиналом

5 000, в этом году – десятитысячные, и поэтапно до 2026-го выйдет весь номинальный ряд.

– Защищать банкноты от подделки начинают на этапе разработки дизайна. Уже с самой первой серии наш тенге считается одной из самых защищенных валют, так как изначально мы, работая совместно с зарубежными партнерами, внед­ряли самые передовые защитные элементы, – говорит начальник управления экспертизы банкнот и монет Национального банка Рес­публики Казахстан Аскат Мукамадиев. – К примеру, в 1993 году на купюрах серии «Портреты» впервые была использована «ныряю­щая» нить, которая обеспечивала базовый уровень защиты. «Ныряющая» нить, использованная в серии «Портреты», со временем прошла значительные улучшения.

В сериях «Байтерек» и «Қазақ елі» нить приобрела цветопеременные свойства и расширение, добавились узоры, видимые на просвет, которые позволили еще лучше распознавать подлинность. Если вы разложите купюры разных серий, то заметите, как эволюционировала «ныряющая» нить на казахстанских купюрах.

Эти элементы позволяют визуально различить подлинность банкноты, то есть, если смотреть на «ныряющую» нить в проходящем свете, она становится видна полностью. Также банкноты оснащены защитными голограммами с трехмерными и динамическими эффектами, цветопеременными красками и прозрачными «окнами», которые создают интересные визуальные эффекты.

Например, на банкноте 20 000 тенге, выпущенной в 2022 году, впервые в мире использована горизонтальная голографичес­кая полоса с динамическими и цветопеременными эффектами.

– А нити на пятитысячной купюре серии «Сакский стиль» имеют динамические эффекты (эффект пульсации). Национальный банк Казахстана первым в мировой практике внедрил такие микрооптические двухцветные защитные нити для банкнот.

Эффект движения при наклоне или повороте купюр создается благодаря взаимодействию двух контрастных цветов – красного и синего. Совершенствуются нити – совершенствуется и защита банк­нот в целом, – отмечает эксперт.

Модификация коснулась и используемых типографских красок. С каждой новой серией банкнот модернизируются не только нити, но и краски. В банкнотах применяются металлизированные краски, которые усиливают или ослабляют блеск в зависимости от угла зрения, и благодаря этим эффектам подделка становится сложной и заметной невооруженным глазом.

Со временем на тенге начали также применять голограммы. К примеру, на банкнотах номиналом 5 000 тенге, а также в дизайне банкнот «Сакского стиля» использованы оптически изменяемые голографические элементы, создающие яркие и запоминающиеся 3D-эффекты. При изменении угла освещения изображение и орнамент меняются на номинал банкноты.

На купюре серии «Байтерек» номиналом 10 000 тенге применено прозрачное «окно», когда в сквозном отверстии на купюре в проходящем свете хорошо виден рисунок на полимерной ленте.

Новый защитный элемент – spark – впервые был применен на пятитысячной купюре 2008 года, посвященной 15-летию введения тенге. Это элемент многоуровневой защиты – он легко распознается невооруженным глазом и одновре­менно считывается специальным оборудованием. Элемент расположен в нижнем левом углу лицевой стороны банкноты в виде летящего орла, который четко контрастирует на фоне сияющего солнца, при изменении угла наклона банкноты меняет цвет от ярко-зеленого до ярко-синего. Вытянутые крылья сверкают и светятся, создавая динамическое движение орла.

– Модернизация дизайна банк­нот – распространенная мировая практика, когда центральные банки любого государства обновляют дизайн раз в пять-семь лет с тем, чтобы обезопасить валюту от подделок. Новый дизайн – это всегда новые усовершенствованные технологии защиты от фальшивок. Современная купюра – это постоянная модернизация производства печатных фабрик и коллективный труд дизайнеров, специалистов, экспертов, историков и компаний-изготовителей.

С точки зрения защиты банк­нот каждый новый дизайн нап­равлен на простое и быстрое установление подлинности. При этом используются классические и новейшие, наиболее сложные для подделки средства защиты. На банкнотах каждой новой серии есть максимально возможное количество защитных элементов, определяемых человеком и распознаваемых при помощи специальных технических средств, – рассказал Аскат Мукамадиев.

Для повышения защищенности банкнот в Нацбанке проводятся специальные исследования. Банковские знаки испытываются на износоустойчивость, стойкость к загрязнениям и долговечность красок. В процессе выявления подделок специалисты анализируют способы имитации на поддельных купюрах, что помогает разрабатывать новые защитные технологии.

– Поддельные тенге в Казахстане в основном изготавливаются с использованием компьютера и струйного или лазерного прин­тера на обычной офсетной бумаге. За годы независимости не было случаев высокого качества подделок. О чем свидетельствует эта статистика? – риторически вопрошает эксперт. – За десять месяцев года Нацбанком РК и банками второго уровня выявлено 62 поддельных дензнака, их них 55 банкнот и семь монет номиналом 50 тенге. Это по сравнению с 2023 годом в три раза меньше. Тогда в разных местах по всему Казахстану были выявлены 172 фальшивые банкноты. Чаще подделывают самые «ходовые» двухтысячные купюры. Интересен и тот факт, что за все эти годы не было еще ни одного случая, чтобы банкомат принял хотя бы одну фальшивую банкноту.

О надежной защите нашего тенге свидетельствуют его победы. Да, да, банкноты или банкнотные серии участвуют в престижных конкурсах. Наиболее известные проводятся Меж­дународной валютной ассоциацией (International Association of Currency Affairs – IACA), Меж­дународным банкнотным сообществом (International Bank Note Society – IBNS).

– Как могут измениться деньги в ближайшее время? – интересуюсь я.

– Специалисты Нацбанка провели исследования, было принято решение уменьшить размер банк­нот, что не только оптимизирует производственный процесс и расходы на изготовление, но и будет удобно для их пересчета, хранения и транс­портировки. В новых банк­нотах буквы и цифры серийных номеров будут иметь одинаковую высоту (в предыдущих сериях банкнот применялись разноразмерные. – Прим. авт.), что повысит точность считывания на высокоскоростных системах обработки банкнот, – говорит Аскат Мукамадиев.

Также в новых банкнотах сохраняется преемственность цветовой гаммы: 5 000 тенге остаются крас­ного цвета, 10 000 тенге – синего. Эти элементы добавляют стабильность и удобство в восприятии гражданами.

В завершение несколько слов о материалах. Раньше в мире банк­ноты печатались на специальной стопроцентной хлопковой бумаге. Теперь используют различные добавки, которые делают деньги более устойчивыми в обращении, в том числе на изгиб и сминание.

Таким образом, как подчеркивает эксперт, защита банкнот Национального банка Казахстана постоянно совершенствуется. Специалисты стремятся создавать такие купюры, которые не только эстетичны и функциональны, но и обладают высокой защитой от подделок.