Евразийская неделя арбитража

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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Мероприятие проводится уже в третий раз. Среди участников – ведущие эксперты в области международного арбитража и права. Можно сказать, что форум подчеркнул роль Астаны как регионального правового хаба.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Программа, подготовленная Международным арбитражным центром (МАЦ), охватила широкий спектр тем, отражающих ключевые тренды и вызовы в развитии арбитража в Евразийском регионе. В рамках панельных сессий спикеры обсудили роль альтернативных методов разрешения споров в формировании благоприятного инвестиционного климата, значение арбитража в укреплении эффективного государственного управления, а также влияние современных технологий и искусственного интеллекта на арбитражную практику.

– Гармонизация права – это не абстрактная цель, а практический инструмент. Он позволяет странам создавать понятные и устойчивые правила игры, особенно в сфере международной торговли и инвестиций. Сегодня инвестиционное и торговое право находятся в тесной взаимосвязи. Интересы страны-инвес­тора и принимающей стороны различаются, поэтому необходим баланс. Эта сфера требует постоянных реформ, – отметила президент Международного института унификации частного права (UNIDROIT) профессор Мария Кьяра Малагути.

В рамках мероприятия подписан ряд соглашений о сотрудничестве со стороны Суда МФЦА и Международного арбитражного центра. В частности, заключен меморандум с Американской торговой палатой в Казахстане, направленный на развитие профессионального взаимодействия и проведение совместных образовательных инициатив. Также подписано соглашение с Тюркской арбитражной ассоциацией, предусматривающее укрепление правовых связей между тюркскими странами и обмен опытом в сфере альтернативного разрешения споров.

– Благодаря МАЦ Казахстан добился того, что удается немногим современным государствам: создал по-настоящему независимый, беспристрастный и признанный в мире арбитражный центр – при этом не зависящий от национальной судебной сис­темы. Наш институт служит площадкой для разрешения споров в соответствии с мировыми стандартами, а также наравне с ведущими международными институтами, при этом обеспечивая гарантии юридической определенности для инвесторов, которые необходимы для введения бизнеса в регион, – сообщил председатель МАЦ Томас Крюммель.

С момента начала своей деятельности 1 января 2018 года Суд МФЦА и Международный арбитражный центр продемонстрировали высокую эффективность и признание на мировой арене. На сегодня они рассмотрели и привели в исполнение более 3 900 дел, включая 3 772 арбитражных и медиативных разбирательства. Рассматриваемые споры охватывали широкий круг коммерческих вопросов, отражая актуальные потребности бизнеса.

#форум #право #МАЦ

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