Правила остаются неизменными: живой вокал и оригинальные композиции
Популярный песенный конкурс «Евровидение» расширяет границы. Впервые в истории организаторы шоу запускают азиатскую версию проекта. Об этом объявил Европейский вещательный союз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Финал состязания пройдёт 14 ноября в Бангкоке. Заявки на участие уже подали 10 государств, в частности Южная Корея, Филиппины, Камбоджа, Малайзия и Вьетнам.
В ближайшие месяцы каждая страна-участница выберет своего представителя через национальные отборы.
По мнению организаторов, выход проекта на рынок Азии, учитывая мировую популярность кей-поп индустрии, может существенно повлиять на глобальную музыкальную сферу.
В Европе готовятся к юбилею. 70-й конкурс «Евровидение-2026» пройдёт в мае в Вене. За главный трофей поборются представители 35 стран.