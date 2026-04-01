Популярный песенный конкурс «Евровидение» расширяет границы. Впервые в истории организаторы шоу запускают азиатскую версию проекта. Об этом объявил Европейский вещательный союз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Финал состязания пройдёт 14 ноября в Бангкоке. Заявки на участие уже подали 10 государств, в частности Южная Корея, Филиппины, Камбоджа, Малайзия и Вьетнам.

В ближайшие месяцы каждая страна-участница выберет своего представителя через национальные отборы.

Правила остаются неизменными: живой вокал и оригинальные композиции.

По мнению организаторов, выход проекта на рынок Азии, учитывая мировую популярность кей-поп индустрии, может существенно повлиять на глобальную музыкальную сферу.

В Европе готовятся к юбилею. 70-й конкурс «Евровидение-2026» пройдёт в мае в Вене. За главный трофей поборются представители 35 стран.