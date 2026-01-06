Фармация: на пути к цифровизации

Итоги года
4
Насихат Оркушпаева
.

Складскую инфраструктуру намерены оснастить ИИ

коллаж Павла Цедилина

Для повышения доступ­ности лекарств, укрепления устойчивости поставок и снижения влияния внешних ценовых и логистичес­ких рисков на национальную сис­тему здравоохранения представители единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» планируют­ реализовать ряд проектов. В конце 2025-го на специально организованном брифинге о них рассказал председатель правления Нурлыбек Асылбеков.

Прежде чем озвучить планы на 2026-й, глава товарищества детально остановился на итогах закупочной кампании. В частности, он отметил, что в прошлом году ТОО удалось сэкономить более 85 млрд тенге бюджетных средств. Такой результат стал возможен благодаря точному планированию с учетом реальных потребностей медицинских организаций и переходящих остатков. Отмечено, что сэкономленные деньги направлены на закуп дополнительных объемов лекарств.

– Впервые в 2025 году единый дистрибьютор сформировал неснижаемый фонд в размере 21 миллиарда тенге. Этот запас позволяет покрывать потребность системы лекарственного обеспечения на два-три месяца и оперативно реагировать на внеплановый рост спроса. В августе и ноябре были собраны дополнительные заявки от медорганизаций. Закупки были направлены на обеспечение вновь выявленных пациентов, а также закрытие временного дефицита по отдельным препаратам, – сообщил Нурлыбек Асылбеков.

Так, в конце года поступили обращения по обеспечению лекарствами пациентов после трансплантации. И специально для них был организован оперативный закуп и доставка препаратов. Если говорить об объемах в целом, то в 2026 году в организации планируют закупить более 2 тыс. наименований лекарств и медицинских изделий.

– Мы выстраиваем систему, которая работает не только по плану, но и в нестандартных ситуациях. Экономия бюджета и создание неснижаемого фонда позволяют нам быстро закрывать дополнительные потребности и обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами без сбоев, – добавил председатель правления ТОО «СК-Фармация».

Нурлыбек Асылбеков проинформировал о запланированных мероприятиях.

Так, единый дистрибьютор прорабатывает механизм групповых закупок лекарственных средств в рамках сотрудничества государств – участников Организации тюркских государств (ОТГ). В прошлом году проводились встречи с профильными закупочными организациями Кыргызской Республики и Рес­публики Узбекистан. Было отмечено, что созданы совместные рабочие группы, проработаны правовые и организационные вопросы объединенных закупок, а также согласованы дорожные карты и приоритетные перечни лекарственных средств. Кроме того, было направлено предложение в Министерство здравоохранения Республики Азербайджан для рассмотрения возможности участия в данной инициативе.

Реализация групповых закупок, как уверяют в организации, позволит консолидировать объе­мы, усилить переговорные позиции стран-участниц, снизить закупочные цены и повысить устойчивость поставок. Дополнительный эффект связан с расширением возможностей для казахстанских производителей и формированием элементов региональной лекарственной безопасности в рамках ОТГ.

Наряду с международным сот­рудничеством не менее важны и внутренние процессы по поставке медицинских изделий и препаратов. Именно поэтому в Казахстане планируется создать собственную складскую инфраструктуру. В чем эффективность? Во-первых, открытость поставок, во-вторых, снижение зависимости от внешних логистических объектов.

Склады медпрепаратов, согласно озвученной на брифинге информации, создадут в шести уголках страны (Астане, Алматы, Шымкенте, Актау, Актобе и Караганде) в рамках Концепции развития инфраструктуры здравоохранения на 2026–2030 годы. По предварительным расчетам, после завершения строительства собственных складов ежегодная экономия составит более 1,5 млрд тенге. Эти средства будут высвобождены за счет снижения долгосрочных логистических затрат и отказа от услуг сторонних складских операторов.

В ТОО «СК-Фармация» отметили, что для усиления устойчивости здравоохранения, повышения прозрачности всего цикла обеспечения лекарственными средствами намерены внедрить искусственный интеллект в прог­нозировании спроса и планировании закупок. Цифровизация также позволит в реальном времени отслеживать весь загрузочный процесс. В числе ключевых направлений работы – формирование единой базы данных по работе склада (WMS), внедрение управления транспортной логис­тикой (TMS) для оптимизации маршрутов и контроля поставок, создание собственного программного обеспечения на складах после завершения строительства, улучшение Единой фармацевтической информационной системы (ЕФИС).

#итоги #ИИ #СК-Фармация

