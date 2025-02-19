Фармрынок нуждается в стабильности и предсказуемости

Интересы сторон

Более двухсот экспертов профессионального сообщества собрал прошедший в Алматы Казахстанский фармацевтический форум. Его повестку формировали ключевые для стратегии развития отечественного фармрынка темы. А они традиционно фокусируются на политике государственного регулирования, ценообразовании, условиях вхождения в отрасль мировых производителей, локализации фармпроизводств, обеспечении качества и доступа к лекарственным препаратам.

Представительство подобных дискуссионных площадок, а в работе форума участвовали первые лица в руководстве Министерства здравоохранения респуб­лики и СК «Фармация», топ-менеджеры крупнейших фармацевтических компаний, дистрибьюторов и аптечных сетей, продиктовано желанием найти баланс интересов как минимум двух сторон: конечного потребителя – пациента и бизнеса. Поиск такого компромиссного равновесия не всегда складывается просто.

Фармацевтический рынок Казахстана не теряет своей привлекательности для игроков во всех его сегментах: он развивается, предлагает преференции и реагирует на конъюнктуру. Вместе с тем эксперты зачастую говорят о нем как об излишне зарегулированном и бюрократизированном. Именно этим и объясняется осторожность, с которой инвесторы, производители и поставщики оценивают свои намерения войти в систему отечественного здравоохранения.

От молекулы – к тиражу

Присутствие в фарминдустрии Казахстана одинаково интересно как компаниям-оригинаторам – разрабатывающим и производящим инновационные лекарства, так и производителям дженериков – аналогов оригинальных препаратов. Даже при том, что емкость внутреннего рынка самого государства не так значительна, у него есть потенциал, позволяющий занять лидирующие позиции в Центральной Азии, о чем не раз упоминали представители обоих секторов фармпромышленности.

Создание новых фармацевтических молекул и разработка на их основе прогрессивных лекарственных продуктов – процесс длительный и затратный, потому доступный исключительно гигантам фармацевтики. В Казахстане локализовано несколько мировым брендов контрактного производства, что важно для обеспечения более раннего доступа пациентов к инновационной терапии. Но здесь не все так гладко.

Проблемы, которые озвучивают руководители казахстанских фармацевтических компаний-оригинаторов, можно относить к системным или чисто техническим, но они в любом случае сказываются на бизнес-среде. В числе наиболее значимых они называют недостаточную инвестиционную привлекательность отрасли, а в качестве одного из примеров приводится опыт Бельгии, где для фармпроизводств применяется пониженная до 2,6% ставка НДС. Более того, сама система отечественного здравоохранения построена так, что далеко не все инновационные препараты получают доступ на казахстанский рынок. Не говоря уже о заурядных коллизиях, когда расходятся реестры лекарственных средств в государств – членах ЕАЭС: у одних они есть в формулярах, у других – не внесены.

О сложностях ввода в оборот лекарственных средств нового поколения на местном рынке высказывается глава компании «АстраЗенека» в Казахстане Мария Шипулева. Кроме трудоемкой процедуры регистрации препаратов и сложного документооборота, встает вопрос недостаточной базы для клинических испытаний инновационных продуктов. Это при том, что в республике немало НИИ, способных обеспечить реальную клиническую практику. Но нет связующих два рыночных субъекта условий. Нет и взаимодействия, хотя его ценность несложно просчитать: развитие профильной науки подстегивает приход на рынок инновационных компаний, которые по новому кругу вкладываются в науку. И легче этот круговорот запускается в условиях государственно-частного партнерства.

Цена вопроса

Еще большей восприимчивостью к условиям регуляторной среды отличается сегмент производства дженериков. Право на выпуск копий того или иного современного препарата дженериковые компании получают по истечении десяти лет патентной защиты оригинального средства, с этого момента монополистический рынок в отношении его изготовления и реализации меняется на рынок свободной конкуренции.

– Начинается коммерческая гонка, и роль государства в ней различна, – пояс­няет генеральный директор «ЭМИТИ Интернешнл» Евгений Землянкин. – Оно может устанавливать предельный потолок цен, регулировать их по уровню качества, определять ценовые коридоры, используются другие механизмы ценообразования.

Продолжая мысль коллеги, вице-президент фармкомпании Stada в регионе Евразия Арминас Мацевичус отметил, что больше всего бизнес-среда нуждается в устойчивости, и поэтому всякое изменение в ее регуляции вызывает волнение. Такого стресса фармацевтический рынок ожидал с обновлением системы ценовой регуляции, вступившим в этом году в силу по приказу Минздрава. Коррективы изменили сам принцип формирования отпускной цены на лекарства для розничной торговли и закупа в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медстрахования.

Более заметные последствия новые правила ценообразования могут иметь для розничного сегмента, и, по прогнозам топ-менеджера, самые неприятные из них – вымывание из аптечной сети определенных групп медикаментов, особенно самых дешевых. В этом смысле показателен опыт Азербайджана, где изначально пошли по пути строгого госрегулирования в фармотрасли, в итоге за десяток лет на внутреннем рынке почти на 35% снизилось присутствие лекарственных средств, с него ушли многие компании, от чего еще больше пострадала конкурентная среда, образовавшийся дефицит восполнил серый импорт.

С действовавшей до сих пор ценовой регуляцией производители и дистрибьюторы успели сжиться: она позволяла держать цены и сохранять стабильную маржинальность отрасли. Но крупные игроки фармрынка ратуют за другое.

– Выход дженерика после завершения монополии на оригинальный препарат немедленно снижает его стоимость, он начинает конкурировать с аналогичными препаратами, а у пациента возникает возможность выбора. И это самая лучшая регуляция для рынка, – считает Арминас Мацевичус.

Бизнес по интересам

За оправданность системы ценообразования, от которой теперь придется отказаться, как считают эксперты отрасли, говорит сложившаяся в итоге рыночная картина: средняя стоимость лечебных препаратов в Казахстане находится на том же уровне, что и в референтных государствах со схожей макро­экономической ситуацией. Хотя само по себе регуляторное давление на рынок и теперь вызывает в профессиональном сообществе критику.

– О регулировании ценообразования споры ведутся с 2017 года. И уже тогда было понятно, что внедрять его нет смыс­ла. Теперь это демонстрирует рынок: динамика его роста – плюс-минус один процент. Привлекательность повышается только за счет роста цен на фоне инфляции. Поэтому на вопрос, реально ли влияние регулирования на снижение цен, я скажу – нет. А вот стагнация рынка очевидна, – говорит генеральный директор фармкомпании «Сандоз

Казахстан» Галимжан Кожаканов.

К рискам ограничительной системы формирования цен, по мнению генерального директора компании «Тева» по Казахстану и странам СНГ Андрея Коновалова, относят проблемы демпинга и доступа пациентов к медицинским препаратам: по статистике, рынок Казах­стана практически не прирастает новыми препаратами, и эту тенденцию не удается исправить.

Мысли о состоянии конкурентной среды учредителя и генерального директора производственно-торговой компании VIVA Pharm Батырбека Машкее­ва могли показаться неожиданными. Его фирма принадлежит к категории локальных, а они сегодня имеют приоритетную поддержку. Условия, создавае­мые государством для местных производителей, он так и называет «шоколадными». В числе преференций для локальных производств – освобождение от НДС на ввоз оборудования, скидка на регистрацию по нормативам ЕАЭС, частичная компенсация расходов на привлечение иностранных специалистов и содержание своих зарубежных представительств, а самое главное – долгосрочные договоры на поставку фармпродукции по госзаказу, что обеспечивает производство стабильными гарантированными объемами.

– Иностранным инвесторам нужно создавать похожие условия, иначе система, где есть избирательные преи­мущества, сдерживает их интерес к нашему рынку. С этой точки зрения разумные шаги делаются Минздравом: соглашение об инвестициях вместо долгосрочного договора, портфельный подход, который ориентирует производителей на запросы рынка. Сделаем налоги привлекательными, откроем рынок – и фарма придет, – резюмирует Батырбек Машкеев.

В свободное плавание

Дискуссия о факторах, влияющих на присутствие фармацевтических компаний на отечественном рынке и представленность лечебных средств в госпитальной и розничной сети, вероятно, получилась бы острее, не начнись форум в Алматы с заявлений Минздрава. Так, стало известно, что в этом году состоится крупный этап давно ожидаемой реформы по дерегулированию цен на медикаменты: государство откажется от участия в ценообразовании на безрецептурные препараты. Как скажутся на поведении рынка два разнонаправленных документа – отпускающий в свободное плавание цены на один список лекарственных средств и меняющий правила регулирования в остальных позициях, – будет важно понять не только специалистам.

– Регулирование фармрынка в том или ином виде существует во всем мире, но, как правило, касается оно цен на определенные группы препаратов: рецептурные и те, что закупает государство. У нас до сих пор под контролем оставался весь перечень лекарств. Это неправильно уже потому, что затраты на реализацию безрецептурных препаратов сильно отличаются: здесь нужны реклама, промоушен, оплата аптечных полок. В итоге лекарства становится невыгодно продавать, они исчезают с полок, – поясняет президент Ассоциа­ции международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан Вячеслав Локшин.

Вслед за ослаблением административного давления можно было бы ожидать отлаживания системы регулирования цен в государственном закупе и в амбулаторном обеспечении. Бизнес ждет стабильности регуляторного законодательства, иначе он не идет туда, где непонятные условия и избыточный контроль, говорит наш собеседник. Аналогичная ситуация с привлечением инвесторов и локализацией производств, что в современной повестке поставлено приоритетом фармотрасли Казахстана. На сегодня не больше 17% препаратов на внутреннем рынке произведено локальными предприятиями. Этого слишком мало, поэтому нужны особые подходы, чтобы заполучить сотрудничество с глобальными корпорациями.

– Большая фарма не готова начинать с нулевого цикла, и государство приглашает ее на существующие заводы, предлагает начинать с малого: упаковки, блистерования, чтобы, наконец, дойти до производства субстанции.

К отечественному бизнесу у государства другой призыв: хватит производить только дженерики, вкладывайте деньги в науку, в разработку инновационных препаратов, привлечение на свои площадки международных производителей, – говорит руководитель профессиональной ассоциации.

Все эти тренды – и расширение ассортимента доступных лекарств, и развитие собственного производства, и обеспечение национальных интересов в сфере фармацевики – отчетливо обнаружили себя в ковид, когда большинство стран закрыли свои рынки на самообеспечение, а импортозависимые столкнулись с повальным дефицитом.

– В любом случае, какие бы перемены ни происходили в нашей отрасли, все должно быть направлено на доступность медикаментозной помощи, – уверен Вячеслав Локшин. – Фармацевтика служит одному – интересам пациентов.