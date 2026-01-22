В минувшем году завод, размещенный в индустриальной зоне Алатаус­кого района Алматы, который ранее специализировался на выпуске армирующей сетки, кварцевых агломератов и профилированных труб, выдал продукцию иного рода – фибро­цементные панели для отделки фасадов.

Как сообщил директор завода Олжас Маденов, освоение нового вида продукции вызвано ростом объемов строительства, в результате чего многие стройматериалы, особенно для отделки фасадов, приходилось доставлять из-за рубежа. По словам директора, бывало, что фасадные решения заказывались в Италии, Иране, других странах. А это большие расстояния, задержки на границе и, как следствие, перенос сроков сдачи объектов.

К примеру, при строительстве одной из школ строителям пришлось месяц ожидать поставки необходимых фасадных плит. Да и цена строительства из-за применения зарубежных материалов немалая. Так встал вопрос о налаживании собственного производства. Благо в Казахстане для этого есть необходимое сырье. Решили начать с панелей из фиброцемента.

Сегодня выпускаемые на заводе ТОО «Kapital Construction» отделочные панели более чем на 90 процентов состоят из казахстанского сырья, а качество их не уступает зарубежным аналогам, хотя добиться этого показателя удалось не сразу. Как выяснилось, далеко не каждый вид кварцевого песка подходит для производства фиброцементных панелей. В окрестностях Алматы такого нет, поэтому его завозят из Кызыл­ординской области, цемент также отечественный, только особую фракцию целлюлозы, необходимую для армирования панелей, предприятие закупает в России.

– Пока вся продукция завода уходит на покрытие потребностей внут­реннего рынка, – пояснил директор предприятия. – Спрос на нее немалый, заводчане на первых порах намерены покончить с дефицитом казахстанских фасадных панелей. Изучаются возможности для увеличения их выпуска.

На данный момент завод работает в среднем режиме, постепенно набирая обороты и выпуская фибро­цементные панели различной толщины. Годовая производительность составляет сейчас около 3 млн квадратных метров. Но в целом имеющаяся технологическая линия позволяет увеличить производственную мощность более чем в два раза – до 8 млн.

В перспективе здесь планируют построить еще и покрасочную линию. Это будет целый комплекс, способный производить декоративные панели с разными текстурами.

– Земля под строительство участка покраски предоставлена в этой же индустриальной зоне, – рассказывает Олжас Маденов. – В настоящее время после ввода технологической линии по выпуску панелей на заводе на постоянной основе работают сто человек. Это весомое подспорье в решении вопросов занятости населения как Алматы, так и окрестных сел. Поскольку предприятие оснащено уникальным китайским оборудованием, напичканным электроникой, то со специалистами, умеющими на нем работать, на первом этапе возникали сложности.

По словам Олжаса Маденова, подготовку специалистов для работы на различных технологических участках завод вел без отрыва от производства, с привлечением зарубежных консультантов. Казахстанские работники грамотные, быстро осваивают азы новой профессии, и теперь на всех постах работают местные специалис­ты. Но от услуг зарубежных консультантов завод тоже не отказывается.

Качеству производимой продукции на предприятии уделяется особое внимание, поскольку облицовочные панели должны прослужить не менее пятидесяти лет. Поэтому на заводе имеется собственная лаборатория, в которой тщательно исследуют все поступающее сырье, а также проводят необходимые тестовые испытания готовой продукции.