Фестиваль сильнейших роботов

В день открытия турнира Дворец школьников гудел точно улей: взад-вперед бегали ребята в ярких худи с названиями команд, давали интервью тренеры, выставляли на суд зрителей своих роботов юные инженеры.

Организатор турнира, руководитель фонда USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов пояснил, что Central Asia FIRST Championship – это масштабные соревнования, в которых принимают участие более трех тысяч школьников из всех регионов Казахстана и пяти стран мира.

– К Центрально-Азиатскому чемпионату наши дети упорно готовились на протяжении полугода, участвовали в отборочных чемпионатах, вели активную просветительскую деятельность в своих регионах. И теперь больше 200 команд в течение трех дней представляют своих роботов. В этом году сезон посвящен креативной индустрии, искусству и шоу. Команды решают проблемы таких индустрий, как кино, музыка, театр, цирк, живопись, – сказал организатор.

Чемпионат прошел в трех возрастных категориях: FLL Explore (6–10 лет), FLL Challenge (10–16 лет) и FIRST Tech Challenge (12–18 лет). О правилах каждой игры рассказал Tournament director FLL Challenge Алихан Рыспай. По его словам, ученики младших классов в категории FLL Explore презентуют своих роботов из конструкторов «Лего».

– У них соревнования проходят в виде фестиваля. Здесь нет проигравших и нет победителей. Каждую работу отмечаем. Они презентуют проект на тему сезона – творчество. Это могут быть интересные роботы, которые рисуют, решают задачи, вычис­ляют, – говорит Алихан.

В категории FLL Challenge роботы уже посерьезнее: школьники на специальном поле выполняют 15 миссий.

– Завершение каждой миссии дает разное количество баллов, – подключается к разговору участник турнира из лицея № 39 города Алматы Дархан Мухамбеткали. – Максимальное количество баллов – 550. Робот полностью запрограммирован.

В общем, производится семь запусков, когда робот за 2,5 минуты выполняет несколько миссий. Если все сделано без ошибок, то присуждаются баллы. За каждое нарушение выносится штраф и отнимается 1 токен – это баллы. У каждой команды имеется по 6 токенов.

Самые зрелищные битвы роботов происходят в категории FIRST Tech Challenge, где соревнуются школьники 12–18 лет. Мы прошли на игровое поле, разделенное необычной конструкцией – турниками. По краям поля заметили разноцветные шайбы.

– Каждый год выходит новая игра. В нынешнем году тема – творчество, поэтому участники должны собрать с помощью роботов эти желтые, белые, зеленые, фиолетовые шайбы – пиксели и поставить их на специальный черный холст, то есть нарисовать рисунок, – продолжает объяснять Алихан Рыспай.

И показал на практике. Вывел робота на поле, тот поехал к углу поля, где находились пиксели.

С помощью устройства робот поместил их в свой контейнер и привез к черному холсту, стоящему на другом конце поля.

– Видите, какая у него клешня, – показывает Алихан на длинную руку робота, – он должен схватить шайбу, поднять ее лифтом и поместить на мольберт. Складывая пиксели разных цветов, нужно нарисовать мозаику. За каждую из них даются баллы. Чем больше пикселей на холсте, тем больше баллов.

Всего матч длится 2,5 минуты. Первые тридцать секунд роботы действуют автономно, то есть по написанной программе. И две минуты – под управлением игрока. В заключительные тридцать секунд команды должны пригнать роботов к турникам, чтобы те смогли ухватиться и подтянуться. За это тоже начисляются очки

– На поле играют два альянса: красный и синий, в каждом из них по две команды. Это философия чемпионата – кооперация, когда команды не только соперничают, но и помогают друг другу, – говорит Алихан.

По его словам, главная награда выдается не только за игру роботов, но и за социальную работу команды. Например, в прошлом году команда РФМШ города Алматы «Аента» победила в номинации Motivated Award в международном турнире FIRST Tech Challenge в США.

– Мы организовали ивенты, один из них вместе с ЮНЕСКО, посещали разные технологические компании мира. Мотивировали другие команды, коннектились с ребятами, за что получили награду, – улыбается участница команды Аяна Дугабек.

...Прогуливаясь по питам, где размещались команды, увидели необычного робота. Выглядел по-дизайнерски эффектно: матово-полупрозрачный корпус, крепкая база на четырех колесах, высокий лифт. К нам, улыбаясь, подошел обладатель робота, капитан команды Quant Адиль Зиябек.

– Прежде чем создать этого робота, мы испытали 5–6 разных прототипов. Сами придумали дизайн. Месяц собирали конструкцию. Кастомная база дает нам преимущество ставить детали так, как мы хотим. Основной материал – поликарбонат, который отличается прочностью. При сборке были сложности: некоторые детали печатали на принтере, и они не выдерживали нагрузку и трескались. Но в итоге пришли к нужным решениям, – отмечает капитан.

Робот выглядит массивным, но Адиль заверяет, что модель ездит быстро и реагирует на команды мгновенно.

– В нашей команде 11 человек. Часть из них отвечает за инжиниринг, вторая – за программу, третья – за стратегию. Как только игра была анонсирована в сентяб­ре, мы усердно трудились. Потратили немало времени, чтобы написать программу, а еще тренировали скиллы управления роботом, – сказал капитан.

Своим уровнем подготовки может похвастать и команда из лицея «Білім-Инновация» города Астаны.

– Наша команда называется Bilivers, нас 15 человек, – представил капитан Нартай. – Так как мы живем в общежитии лицея, то после учебы все время посвящали робототехнике. У нас есть своя STEM-лаборатория, где мы собирали робота. У нас много инженеров, программистов, дизайнеров, которые продумали каждую деталь. Поэтому мы нацелены только на победу!

Школьники приехали не одни, их сопровождали тренеры. Директор столичной школы робототехники «Роботек» Санжар Шалкарбеков подготовил на чемпионат сразу две команды.

– Наши ребята в течение года усердно готовились. Отборочные этапы начались осенью, две наши команды прошли областной отбор и получили путевку на финал чемпионата. FIRST – это масштабное событие, которое по-настоящему зажигает детей и помогает нашей стране формировать сильное сообщество юных инженеров и новаторов, – отметил руководитель школы.

Три дня на полях чемпионата шли жаркие битвы роботов. Участники нередко шли на силовую борьбу, показывая мощь роботов, но кто-то выигрывал продуманной тактикой. Пройдя квалификацию, в финал прошли 12 команд, которые объединились в четыре альянса. По итогам игр только четыре команды получили право представлять Казахстан на чемпионате мира по робототехнике в Хьюстоне.

Так, в категории FLL Explore победителями признаны ребята из столичной школы Quantum STEM School – IQRobots. В играх FLL Challenge путевку в Хьюстон получила сборная Shym Side из города Шымкента. В категории FIRST Tech Challenge выиграли два состава: Bolt.m3 – РФМШ, Yaku – НИШ ФМН из города Алматы. Также путевки в Лондон выиграли «Жамакаев» НИШ ФМН, «124» школы № 124, Queue –БИЛ (все три из Алматы).

Дополнительно индивидуальные приглашения в Хьюстон, согласно всемирному рейтингу выдающихся школьников Dean’s list, получили Айша Алмат из Астаны и Томирис Онгарбек из Алматы. Также по результатам очных интервью выделено 28 грантов призерам чемпионата для обучения в казахстанских и зарубежных вузах.

Напомним, что казахстанские команды отправятся на чемпионат в Хьюстон в конце апреля, где будут участвовать 50 тыс. лучших робототехников со всего мира.