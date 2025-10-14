Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
Организованный Министерством культуры и информации при поддержке акимата Алматы и приуроченный к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана фестиваль был ориентирован не на показ театральных постановок, а стал диалоговой площадкой для живого общения, обмена опытом и идеями между представителями этнических театров страны. Приветствие участникам фестиваля отправил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов.