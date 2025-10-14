«Казахстанские этнические театры представляют собой живую связь времен, являются хранителями языка, традиций и культуры своих народов. Государство создает все условия, чтобы это наследие не только сохранялось, но и развивалось. Сегодняшний фестиваль – яркое тому подтверждение», – говорится в письме.

На протяжении трех дней для участников фестиваля проводили мастер-классы, творческие диалоги в формате Creative Talks c режиссерами, актерами, обсуждали современные театральные практики и технологии, представители республиканских театров знакомили их с работой своих творческих коллективов. Работа фестиваля была направлена на популяризацию театрального искусства во всех его проявлениях – от деятельности государственных театров до творчества независимых и частных объединений.

Этнические театры, по словам организаторов, являются живой основой казахстанской культуры, обеспечивая ее развитие и многообразие. Руководитель независимого экспериментального театра «Арт-убежище BUNKER» Ксения Драчукова отметила, что в Алма­ты сегодня работает более двадцати независимых площадок, однако в регионах подобных инициатив пока немного. Среди обозначенных ею проб­лем – отсутствие гастрольной карты для частных театров, сложный налоговый режим и нехватка грантовых программ.

Актеры Узбекского драматического театра из Шымкента особо выделили мастер-классы режиссера Фархада Молдагалиева и актера Русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова Рауфа Хабибуллина по сценической речи, гармоничному актерскому существованию и налаживанию контактов со зрителями.

В ходе мастер-класса преподавателя Казахской академии искусств им. Т. Жургенова Ануарбека Буркитбаева поднимались вопросы о роли и значении сценографии в театре. Знание основ композиции, создание зрительного образа спектакля, передача атмосферы, стиля и идеи постановки крайне важны для театрального искусства. Особое внимание уделялось работе с освещением, которое сценограф использует для соз­дания глубины и камерности на сцене.

С кавалером ордена Французской академии искусств за достижения в культуре художественным руководителем молодежного театра «Алые паруса» при этнокультурном объединении «Славяне» в Актобе Надеждой Киек корреспондент «КП» обсудил важность театральных фестивалей для частных и любительских театров, которые не имеют государственного финансирования.

– С 2010 года театр «Алые паруса» работает с тремя возрастными группами детей и молодежи и представляет зрителю 12 премьер в год. Успех театра во многом зависит от энтузиазма и поддержки родителей. Главный итог фестиваля для нас заключается в том, что здесь мы нашли для себя десять интересных пьес современных казахстанских драматургов, теперь наш коллектив ждет интересная работа, – поделилась Надежда Киек.

Как отметила директор Государственного академического республиканского корейского театра музыкальной комедии Любовь Ни, этнические театры Казахстана – уникальное явление, не имеющее аналогов в мире. Во многих странах существуют диаспоры, но нигде нет столь развитой системы этничес­ких театров, отражающих богатство и самобытность народов, проживающих в одном государстве.

– Надеюсь, что фестиваль станет традиционным и будет иметь долгую историю. Он особенно важен для молодого поколения. В театральной среде молодежь может расширить свои духовные горизонты, воспитать уважение к другим культурам и сохранить ценности, на которых держатся мир и согласие в нашем обществе. Сегодня в Казахстане созданы все условия, чтобы каждый этнос мог развивать и сохранять свою культуру, язык и традиции, оставаясь неотъемлемой частью общей казахстанской идентичности, – подчеркнула она.