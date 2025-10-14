Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы

АНК
Категория логотип
12
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Организованный Министерством культуры и информации при поддержке акимата Алматы и приуроченный к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана фестиваль был ориентирован не на показ театральных пос­тановок, а стал диалоговой площадкой для живого общения, обмена опытом и идеями между представителями этнических театров страны. Приветствие участникам фестиваля отправил замес­титель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов.

фото организаторов

«Казахстанские этнические театры представляют собой живую связь времен, являются хранителями языка, традиций и культуры своих народов. Государство создает все условия, чтобы это наследие не только сохранялось, но и развивалось. Сегодняшний фестиваль – яркое тому подтверждение», – говорится в письме.

На протяжении трех дней для участников фестиваля проводили мастер-классы, творческие диалоги в формате Creative Talks c режиссерами, актерами, обсуждали современные театральные практики и технологии, представители республиканских театров знакомили их с работой своих творческих коллективов. Работа фестиваля была направлена на популяризацию театрального искусства во всех его проявлениях – от деятельности государственных театров до творчества независимых и частных объединений.

Этнические театры, по словам организаторов, являются живой основой казахстанской культуры, обеспечивая ее развитие и многообразие. Руководитель независимого экспериментального театра «Арт-убежище BUNKER» Ксения Драчукова отметила, что в Алма­ты сегодня работает более двадцати независимых площадок, однако в регионах подобных инициатив пока немного. Среди обозначенных ею проб­лем – отсутствие гастрольной карты для частных театров, сложный налоговый режим и нехватка грантовых программ.

Актеры Узбекского драматического театра из Шымкента особо выделили мастер-классы режиссера Фархада Молдагалиева и актера Русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова Рауфа Хабибуллина по сценической речи, гармоничному актерскому существованию и налаживанию контактов со зрителями.

В ходе мастер-класса преподавателя Казахской академии искусств им. Т. Жургенова Ануарбека Буркитбаева поднимались вопросы о роли и значении сценографии в театре. Знание основ композиции, создание зрительного образа спектакля, передача атмосферы, стиля и идеи постановки крайне важны для театрального искусства. Особое внимание уделялось работе с освещением, которое сценограф использует для соз­дания глубины и камерности на сцене.

С кавалером ордена Французской академии искусств за достижения в культуре художественным руководителем молодежного театра «Алые паруса» при этнокультурном объединении «Славяне» в Актобе Надеждой Киек корреспондент «КП» обсудил важность театральных фестивалей для частных и любительских театров, которые не имеют государственного финансирования.

– С 2010 года театр «Алые паруса» работает с тремя возрастными группами детей и молодежи и представляет зрителю 12 премьер в год. Успех театра во многом зависит от энтузиазма и поддержки родителей. Главный итог фестиваля для нас заключается в том, что здесь мы нашли для себя десять интересных пьес современных казахстанских драматургов, теперь наш коллектив ждет интересная работа, – поделилась Надежда Киек.

Как отметила директор Государственного академического республиканского корейского театра музыкальной комедии Любовь Ни, этнические театры Казахстана – уникальное явление, не имеющее аналогов в мире. Во многих странах существуют диаспоры, но нигде нет столь развитой системы этничес­ких театров, отражающих богатство и самобытность народов, проживающих в одном государстве.

– Надеюсь, что фестиваль станет традиционным и будет иметь долгую историю. Он особенно важен для молодого поколения. В театральной среде молодежь может расширить свои духовные горизонты, воспитать уважение к другим культурам и сохранить ценности, на которых держатся мир и согласие в нашем обществе. Сегодня в Казахстане созданы все условия, чтобы каждый этнос мог развивать и сохранять свою культуру, язык и традиции, оставаясь неотъемлемой частью общей казахстанской идентичности, – подчеркнула она.

#Алматы #АНК #фестиваль

Популярное

Все
Путь к мечте
Вуз как образовательный хаб приграничья
Турнир для сильных духом
Завершили первенство достойно
ТБО на экспорт – чем не товар?
Сила музыки
Самое ценное в находках – информация
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

«Гутен морген, құрдастар!»
Межэтнический диалог на страницах СМИ
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от М…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]