Флорбол завоевывает любовь казахстанцев

Флорбол известен в Европе и, в частности, странах Скандинавии как хоккей в зале и относится к семейству игр с мячом. Несколько лет назад этот необычный вид спорта поя­вился в Казахстане и с тех пор постепенно набирает популярность среди подрастающего поколения.

– Для казахстанцев это абсолютно новый вид спорта, но очень похожий на знакомый хоккей, в частности, хоккей с шайбой и хоккей на траве, – говорит президент Национальной федерации флорбола Казахстана Алмаз Кайназаров. – Флорбол был придуман в США, но по каким-то причинам он там не прижился. Но зато с большим восторгом его приняли в скандинавских странах. Игра очень понравилась жителям севера, особенно в Швеции – очень хоккейной стране. Они быстро адаптировали ее под себя, придумали правила и стали играть массово. В этом году скандинавское флорбольное сообщество отмечает 50-летие. И на сегодняшний день его представители являются сильнейшими игроками в мире как среди взрослых, так и среди женщин и детей.

Неолимпийский командный вид спорта действительно сильно напоминает классический хоккей. В составе команды – вратарь и пять игроков, вооруженных клюшками, на поле есть ворота. Единственное отличие заключается в том, что вместо шайбы используется мяч. Да и размеры площадки с бортами другие – 40 х 20 метров.

– Это очень интересный и яркий вид спорта. Его можно характеризовать как негрубый, менее травмоопасный, а также доступный. Из инвентаря желающим играть в флорбол нужны только пластиковые клюшка и мяч, которые обойдутся примерно в 6 тыс. тенге. Что касается формы, то вполне подойдет обыч­ный спортивный костюм. Защитный набор при необходимости предус­мотрен только для вратаря. Иначе говоря, в него можно играть практически в любом спортзале или даже во дворе дома. Также под игру можно адаптировать готовые волейбольные, баскетбольные и мини-футбольные площадки, – отметил Алмаз Кайназаров.

Юрг Ким рассказал, как важно игрокам оставаться всегда начеку и быстро принимать решение

Впервые в Казахстане в флорбол начали играть в Алматы в 2019 году. Спустя год была открыта республиканская федерация, благодаря чему энтузиастов стали воспринимать гораздо серьезнее. Сейчас представительства федерации действуют уже в семи городах Казахстана. Безусловно, отечественные флорболис­ты стремятся к тому, чтобы областные федерации появились во всех регионах страны, что позволит проводить чемпионаты респуб­ликанского масштаба.

Что касается состава команд, то, как сказал Алмаз Кайназаров, пока флорбол находится на стадии становления, поэтому в настоящее время юноши и девушки играют вместе. Но на мировой арене состязания проходят, как и в других командных видах спорта – в разных категориях как по половому, так и возрастному признакам.

– В 2022 году мы вошли в состав Меж­дународной флорбольной федерации (IFF) – Казахстан стал 76-й страной в списке. На сегодня в нем состоят уже более 80 государств. Благодаря вступ­лению во всемирное игровое сообщество у нас появилась возможность выезжать на семинары в другие страны, участвовать в онлайн-тренингах и приглашать зарубежных специалистов для подготовки местных наставников и спортсменов. Первыми ласточками, прибывшими в Тараз для проведения семинара, стали швейцарский судья, тренер международного уровня Юрг Ким и официальный представитель IFF по СНГ, судья международной категории Тамуз Хидир из Швеции, – отметил он.

– Посещая разные государства, мы часто слышим, что флорбол – новый вид спорта. Когда мы этого не будем слышать, тогда станет понятно, что он действительно развит, – с улыбкой сказал Тамуз Хидир. – Отмечу, что в Казахстане принимаются довольно быстрые решения по развитию флорбола, на вас смотрят и равняются другие страны Центральной Азии.

В свою очередь гость из Швейцарии Юрг Ким в интервью подчеркнул, что приятно увидеть флорбол в Таразе на таком хорошем уровне:

– В Казахстан флорбол пришел всего пять лет назад, а игру уже знают школьники. Это на самом деле большой результат, поскольку в ряде других стран, где играют 10–20 лет, она так и не дошла до учащихся. Думаю, что в Таразе все хорошо поставлено. Дети во внеурочное время приходят заниматься на тренировки – это радует.

До прошлого года в стране проводились только товарищеские встречи и небольшие турниры. Но недавно в областном центре прошел второй открытый городской турнир Taraz Open 2024 по хоккею в зале, посвященный 85-летию Жамбылской области, который собрал команды из Астаны, Алматы, Актобе, Шымкента, Темиртау, Уральска и Тараза. В спортзале Дворца школьников развернулись настоя­щие игровые баталии. Командный дух, безумный азарт, внезапные взлеты и падения, неукротимое желание победить, – все это можно было наблюдать во время борьбы за лидирующее положение. Каждый хотел стать лучшим, но в конце концов в возрастной категории старше 18 лет итоговую таблицу возглавила команда из Темиртау. На втором месте оказались хозяева поля, обойдя по очкам гостей из Уральска. Среди юношеских команд пальма первенства досталась тоже темиртаусцам. «Серебро» же упало в копилку другого состава таразских флорболистов, опередивших команду из Шымкента.

– В Таразе флорбол культивируется с прошлого года. Его активно развиваем на базе Дворца школьников, где открыта отдельная секция, которую возглавляет Максим Голубев. У нас занимаются как мальчики, так и девочки. Пока набрана только одна группа, которая обычно и выступает на соревнованиях. Но в планах – активно пропагандировать этот вид спорта, – говорит заведующая спортивным отделом Дворца школьников Анна Крокошева.

Как отмечает президент региональной федерации по флорболу «Оңтүстік» Максим Голубев, жамбылское сообщест­во по данному виду спорта является первым из числа аккредитованных. Благодаря этому в текущем году местным флорболистам посчастливилось впервые выступить за свою страну на международном уровне в Китае, где проходил клубный чемпионат под эгидой IFF. По итогам соревнований жамбылцы заняли пятую строчку турнирной таблицы.

– В регионах открываются федерации, две из них уже аккредитованы, поэтому до конца года мы планируем подать заявку на признание флорбола официальным видом спорта в Казах­стане, – объявил Максим Голубев. – В настоящее время у нас 12 действующих тренеров. Мы подходим к общему делу комплексно и стараемся развивать игру последовательно. Нашим следующим шагом станет подготовка новых тренеров, которые бы смогли работать в средних школах и спортшколах. Именно тогда появится массовость.