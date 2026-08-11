Работать слаженно и эффективно

Выборы
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров побывал в Мангистауской области и ознакомился с ходом подготовки к выборам в Курултай.

фото ЦИК РК

В рамках рабочей поездки, в которой Нурлана Абдирова сопровождал секретарь ЦИК Шавхат Утемисов, состоялись посещение избирательных участков в городах Жанаозене и Актау, встреча с представителями госорганов, председателями территориальных и участковых избиркомов.

В первый день поездки председатель ЦИК проинспектировал условия, созданные для реализации избирательных прав граждан, на избирательных участках № 89 и 283 в Жанаозене. Также он проверил оснащенность информационных уголков, наличие и доступность необходимых материалов.

– Избирательные комиссии в своей деятельности большое внимание уделяют защите персональных данных граждан. Один из элементов данного подхода – использование специального­ трафарета. Он применяется нами уже несколько избирательных кампаний. При его наложении на общий список избирателей человек видит только свои персональные данные и ставит подпись в соответствующей графе, – отметил Нурлан Абдиров.

Рабочая группа во главе с председателем Центризбиркома ознакомилась также с работой избирательных участков, открытых в нынешнем году. Особое внимание было уделено созданию там условий для всех категорий граждан.

Вопросы подготовки региона к выборам депутатов Курултая были обсуждены в ходе совещания, прошедшего под председательством Нурлана Абдирова. В мероприятии приняли участие представители госорганов. Было доложено о проделанной работе и принимаемых мерах по подготовке к выборам.

Председатель ЦИК отметил: слаженная работа госорганов и избирательных комиссий – важное условие качественной организации и проведения выборов. Подготовительная работа должна проводиться системно в условиях строгого соблюдения требований законодательства и быть направлена на обеспечение прав каждого избирателя.

Проводя встречу с председателями территориальных и участковых избирательных комиссий города Актау, Нурлан Абдиров сделал акцент на их основных задачах в период подготовки и проведения голосования. Особое внимание он уделил вопросам строгого соблюдения требований избирательного законодательства, создания равных условий для всех участников избирательного процесса, корректной организации работы избирательных участков, оформления избирательных документов в установленном порядке, взаимодействия с наблюдателями и представителями СМИ.

Учитывая специфику летнего периода, когда часть казахстанцев находится в отпусках, председатель Центризбиркома поручил продолжить проведение­ широкой­ разъяснительной работы с избирателями относительно порядка использования открепительных удостоверений.

– Призываю членов участковых избирательных комиссий работать открыто, слаженно, обеспечивать прозрачность избирательного процесса и всемерно содействовать реализации консти­туционных прав граждан на участие в выборах. От профессиональной и ответственной работы каждого из вас напрямую зависят соблюдение избирательных прав граж­дан, обеспечение принципов законнос­ти и глас­ности выборов, – резюмировал Нурлан Абдиров.

#выборы #ЦИК #курултай

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