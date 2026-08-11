Готовность шести избирательных участков в селе Карауылкельды Байганинского района и избиркомов Актобе к проведению голосования стали основными пунктами рабочей поездки секретаря ЦИК Шавхата Утемисова в Актюбинскую область. Для проведения выборов депутатов Курултая здесь задействованы 539 избирательных комиссий, в составе которых работают 3 557 человек.

В ходе поездки прошла встреча с членами мониторинговой группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью.

– Традиционно в период подготовки к выборам мы привлекаем к этой работе представителей общест­венных объединений лиц с инвалидностью и сотрудников заинтересованных органов. Их участие позволяет получить объек­тивную оценку условий на избирательных участках, учесть практические потребности граждан и своевременно принять меры по устранению возможных барьеров, – отметил Шавхат Утемисов.

Члены мониторинговой группы рассказали о планах работы, а также озвучили ряд предложений по повышению доступности информации для лиц с нарушением слуха.

Проверка практической подготовки членов избирательных комиссий стала еще одним пунк­том рабочей поездки. Секретарь ЦИК принял участие в семинаре для 100 членов территориальных и участковых избиркомов, где ознакомился с проведением каскадной модели обучения, ориентированной на отработку алгоритмов действий на всех этапах избирательного процесса – от информирования граждан и организации голосования до обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью, взаи­модействия с наблюдателями, доверенными лицами и представителями СМИ.

Для оценки эффективности обучения проведено контрольное тестирование членов избирательных комиссий на знание норм избирательного законодательства и избирательных процедур.

Итоги инспекции и вопросы дальнейшей подготовки к выборам были рассмотрены на совещании, в ходе которого Шавхат Утемисов отметил: в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» госорганы, органы местного самоуправления и их должностные лица должны оказывать содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий. Ключевое значение при этом приобретает скоординированная работа.

В этой связи секретарь ЦИК акцентировал внимание на необходимости обеспечить бесперебойное функционирование объектов связи и сети Интернет, готовность инфраструктуры, эффективную работу call-цент­ров в условиях увеличения количества обращений граждан, а также оперативное устранение выявленных в ходе мониторинга недостатков, связанных с обеспечением доступности избирательных участков.

Еще один выезд состоялся в область Жетысу, куда с инспекцией отправился член ЦИК Азамат Айманакумов. В регио­не сформированы 479 избирательных комиссий, в составе которых работают 2 989 членов. Инспекционная программа охватила города Талдыкорган и Текели, а также Ескельдинский район.

В рамках поездки прошло совещание, на котором были рассмот­рены вопросы взаимодействия гос­органов по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий, включая обеспечение готовности участков, бесперебойной работы связи и электроснабжения, общественного порядка и иных организационных условий, необходимых для проведения голосования. Обратил внимание член ЦИК и на программу семинара, которая была сформирована с учетом ключевых задач избирательной кампании.

С ходом подготовки избирательных участков к выборам в Жамбылской области ознакомился заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман. Особое внимание член Центризбиркома уделил вопросам организации деятельности избирательных участков, обучения членов комиссий, использованию цифровых технологий и взаимодействию с государственными органами.

Также Мухтар Ерман обсудил актуальные вопросы с акимом области Ерболом Карашукеевым. Как было отмечено, слаженная работа всех сторон, ответственных за организацию выборов, выступает важным условием качественного и эффективного избирательного процесса.

В целом, как было заявлено на состоявшемся далее совещании, подготовка к избирательной кампании в регионе проводится в соответствии с требованиями законодательства и календарного плана, вся необходимая инфраструктура готова. В проведении предстоя­щих выборов задействованы 532 избирательные комиссии, в которых работают 3 702 человека. Информационное сопровождение избирательной кампании также осуществляется в соответствии с утвержденными календарными планами.

Не остался без внимания и вопрос деятельности Института наблюдения за выборами. В регионе аккредитованы пять региональных общественных объединений по наблюдению за выборами, работают долго­срочные наблюдатели международных организаций. К слову, наблюдатели Миссии БДИПЧ ОБСЕ также приняли участие в работе совещания.

Принимая во внимание важность обучения членов избиркомов и совершенствования практической подготовки, заместитель председателя ЦИК посетил

IT-площадку, расположенную в здании Жамбылского политехнического высшего колледжа, где ему презентовали возможности структуры для использования в процессе обучения членов избирательных комиссий. Как отметил Мухтар Ерман, проводимая обучающая работа на уровне участковых избиркомов позволит не только повысить ответственность их членов, но и обеспечить необходимые условия для реализации конституционных прав избирателей.

По итогам инспекционной поездки Мухтар Ерман подчерк­нул, что со стороны Центральной избирательной комиссии будет продолжена работа, нап­равленная на совершенствование деятельности избирательных комиссий, повышение профессио­нальной подготовки их членов и обеспечение эффективности организации избирательного процесса.

С инспекцией в Павлодарской области побывал член ЦИК Михаил Бортник. В подготовке и проведении выборов в регионе задействованы 536 избирательных комиссий, в которых работают 3 446 человек.

Особое внимание Михаил Борт­ник уделил техническому оснащению избирательных участков, созданию инклюзивной среды для лиц с инвалидностью и уровню подготовки членов комиссий. К слову, пос­ледние продемонстрировали впечатляющие навыки владения ключевыми знаками жестового языка для общения с избирателями с нарушением слуха.

В Павлодаре на избирательных участках № 34 и № 55 Михаилу Бортнику рассказали о ходе работы по вручению именных приглашений избирателям. Главная особенность – члены комиссий используют для этого цифровые инструменты, которые упрощают процесс сбора и систематизации данных. Сек­ретарь участковой комиссии в режиме реального времени видит, сколько квартир посещено, сколько вручено пригласительных, к кому придется прийти еще раз.

Михаил Бортник также принял участие в практическом семинаре для председателей и секретарей участковых избирательных комиссий на тему «Практика организации работы участковой избирательной комиссии на выборах в Курултай Республики Казахстан».

Завершающим мероприятием в рамках рабочей поездки стало совещание по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Курултая с участием руководителей государственных органов, членов областной, председателей городских, районных территориальных избирательных комиссий.