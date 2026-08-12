Векторы роста ПНХЗ

ПНХЗ – один из трех стратегически важных производителей топлива в рес­публике. Завод выпускает автомобильные бензины, авиационное и дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, битумы и другую нефтяную продукцию. Сегодня глубина переработки нефти здесь достигает 94,8%. Доля светлых нефтепродуктов превышает 75%.

В последние годы объемы производства последовательно растут. По итогам 2025-го коллектив ПНХЗ переработал 5 млн 765 тыс. тонн сырья. За первое полугодие 2026 года – уже более 3,2 млн тонн нефти, что на 75 тыс. тонн выше плана. За шесть месяцев предприятие произвело 3 млн тонн товарной продукции.

Постепенно увеличивается выход светлых нефтепродуктов. Если в 2020 году он составлял около 69%, то по итогам 2025-го достиг 75%, а за первое полугодие нынешнего года – 75,3%. За шесть месяцев 2026-го на ПНХЗ произведено 930 тыс. тонн автомобильного бензина трех марок – ­АИ-92, АИ-95 и АИ-98, около 1,2 млн тонн солярки, 141,5 тыс. тонн авиационного керосина и 163 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа. Выпуск битума превысил 235 тыс. тонн.

При этом проектная мощность Павлодарского нефтехимического завода составляет шесть миллионов тонн переработки неф­ти в год. Это значит, что предприятие сегодня практически приблизилось к полной загрузке существующих мощностей. Чтобы обеспечить дальнейший рост и вывести производство на новый уровень, на ПНХЗ сформирован пакет из семи ключевых инвестиционных проектов. Их осуществление рассчитано до 2032 года.

Один из проектов, который уже близок к завершению, – реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива. Именно она позволит предприятию начать выпуск зимнего дизтоп­лива. На текущий момент завершен монтаж оборудования, ведутся работы по прокладке трубопроводов и кабелей.

После завершения проекта ПНХЗ сможет производить зимнее дизельное топливо класса К5. Температура помутнения зимнего топлива составит до минус 28 градусов, предельная температура фильтруемости – до минус 38 градусов. Безусловно, новая продукция будет особенно востребована в северных и восточных регионах Казахстана.

Еще одно важное направление модернизации ПНХЗ связано с увеличением межремонтного периода работы предприятия. Сейчас планово-предупредительные работы проводятся ежегодно. В перспективе межремонтный цикл планируется увеличить с 12 до 36 месяцев – на трехлетний межремонтный период завод намерен перейти с 2028 года. На предприятии разработана соответствующая программа.

Стратегическим ядром технологического обновления выступает проект Senim-D, направленный на обеспечение стабильной работы производства глубокой переработки нефти и увеличение выхода светлых нефтепродуктов. Часть других проектов предусматривает в том числе реконструкцию ключевых установок. На сегодня завершен этап проектирования. Работы ведутся в соответствии с графиком: осущест­вляются бетонирование фундаментов, монтаж металлоконструкций и трубопроводов.

Для перехода на увеличенный межремонтный период на заводе также внед‑ряют систему управления активами, риск-ориентированный контроль оборудования и предиктивную аналитику на базе искусственного интеллекта. Планируется расширить охват оборудования датчиками и углубить интеграцию цифровых систем. Это поз­волит повысить надежность оборудования, сократить количество остановок производства и увеличить объем переработки нефти примерно с 5,7 млн до 6,3 млн тонн в год.

Следующий этап развития предприятия значительно масштабнее – расширение мощности ПНХЗ с нынешних шести до девяти миллионов тонн неф­ти в год. Для новой части завода уже определены восемь технологических объектов, которые предстоит построить. В их числе – установка гидрокрекинга, которой сегодня нет ни на одном неф­теперерабатывающем предприятии Казахстана. Осуществление проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 99%, а выход светлых нефтепродуктов довести до 85%.

– Мы нацелены на несколько принципиальных моментов, включая переход к производству горючего класса Евро-5. При этом проектируем новую часть завода не только исходя из сегодняшних требований. Понимаем, что требования к качеству топлива будут становиться жестче, в перспективе появится и Евро-6. Поэтому уже сейчас закладываем техническую возможность дальнейшего производства еще более качественного топлива, – подчеркивает генеральный директор ПНХЗ Маждай Ахметов.

Другой принцип, который также закладывается в проект на стадии разработки, касается надежности производства. Если существующие мощности ПНХЗ с 2028 года планируют перевести на трехлетний межремонтный цикл, то новая часть завода, создаваемая в рамках расширения до девяти миллионов тонн, изначально будет рассчитана на четырехлетний межремонтный период. Таким образом, необходимые техничес­кие решения закладываются еще при проектировании объектов.

Проект расширения мощности ПНХЗ предусмотрен Концепцией развития нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана на 2025–2040 годы. Сейчас он находится на стадии инженерно-экономического анализа. Завершено моделирование четырех технологических конфигураций, предусматривающих поэтапное наращивание производственного потенциала завода.

Выход Павлодарского нефтехимичес­кого завода на новую мощность намечен на 2031–2032 годы.