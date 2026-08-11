Режиссерская версия «Секретных материалов» выйдет 20 лет спустя

Кино
Айман Аманжолова
корреспондент

Малдер и Скалли, давно отошедшие от дел ФБР, вынуждены вернуться к расследованиям

© 20th Century Fox Television

Создатель культовых "Секретных материалов" Крис Картер не перестает искать истину, которая, как известно, где-то рядом. Спустя почти 20 лет он наконец представит поклонникам сериала свое первоначальное видение фильма "Секретные материалы: Хочу верить" с подзаголовком "Доктор Франкенштейн", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Режиссерская версия фильма "Секретные материалы: Хочу верить - Доктор Франкенштейн" выйдет на платформах Disney+ и Hulu 14 августа 2026 года. Оригинальный фильм был выпущен в 2008 году и стал прямым продолжением фильма "Секретные материалы: Борьба за будущее" (1998), а также своеобразным эпилогом к оригинальному сериалу, завершившемуся за 6 лет до этого. Дэвид Духовны, Джиллиан Андерсон и Митч Пилледжи вновь примерили роли агентов Малдера, Скалли и Уолтера Скиннера.

Сюжетно картина разворачивается вокруг загадочного исчезновения группы женщин. Малдер и Скалли, давно отошедшие от дел ФБР, вынуждены вернуться к расследованиям, когда без следа пропадает федеральный агент. Единственной зацепкой становится опальный священник, утверждающий, что видит преступления в кошмарных видениях. Им предстоит столкнуться не только с леденящим зимним пейзажем, но и с ужасающей природой человека.

Режиссерская версия Картера значительно отличается от театральной. Изначально студия настояла на монтаже, чтобы уложиться в рейтинг PG-13 и расширить зрительскую аудиторию. Теперь же Картер восстановил сцены, усиливающие хоррор-составляющую, превратив детективную драму в более мрачную и вязкую историю, вдохновленную мотивами романа Мэри Шелли.

Напомним, что Райан Куглер вовсю работает над перезапуском вселенной "Секретных материалов". Он уже завершил работу над двухчасовым пилотным эпизодом, который вполне возможно может выйти в кинотеатрах. В центре сюжета - два совершенно разных по характеру высококлассных агента ФБР (Даниэль Дедуайлер и Химеш Патель), которым поручают возглавить давно закрытый отдел по расследованию аномальных явлений. В актерском составе таже Эми Мэдиган, Бен Фостер, Стив Бушеми, Девери Джейкобс, Локлин Манро, Танту Кардинал и другие.

#сериал #фильм #Секретные материалы

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