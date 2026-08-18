Урожай зависит не только от погодных условий

Нынешнее лето запомнится Казахстану небывалой жарой. При этом наблюдается дефицит осадков. Как складывается на полях ситуация с урожаем? Об этом мы попросили рассказать заместителя председателя правления ТОО

«КазНИИЗиР» (Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства) по инновациям кандидата сельскохозяйственных наук Серика АБАЕВА.

– Серик Сарыбаевич, полевой сезон-2026 выдался менее щедрым на осадки, чем годом ранее. Как это может сказаться на урожайности?

– Да, нынешний год, безусловно, характеризуется сложными погодными условиями. В ходе вегетационного периода в ряде регионов наблюдались неравномерное распределение осадков, продолжительные периоды высоких температур и быстрое иссушение верхнего слоя почвы. При этом влияние погодных факторов на состояние посевов существенно различается не только по областям, но и внутри отдельных районов.

Поэтому корректнее говорить не о повсеместной засухе, а о локальном дефиците влаги, ощутимом на отдельных богарных участках. Наиболее уязвимыми оказались посевы, где недостаток влаги совпал с критическими фазами развития растений: выходом в трубку, колошением, цветением, формированием и наливом зерна.

В первую очередь на засушливые условия реагируют яровые зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, возделываемые без орошения. Дело в том, что при продолжительном дефиците влаги у тех же зерновых уменьшается густота продуктивного стеблестоя, формируется более короткий колос, снижаются количество зерен и их масса. У однолетних и многолетних кормовых культур сокращается урожай зеленой массы. Для масличных особенно неблагоприятно сочетание почвенной засухи и высокой температуры в периоды цветения, опыления и формирования семян.

Вместе с тем говорить о повсеместном снижении урожайности преждевре­менно. Осадки в нынешнем сезоне выпадали неравномерно и зачастую носили локальный характер. Поэтому даже в пределах одного района состояние посевов может заметно различаться.

На полях, где были накоплены достаточные осенне-зимние и весенние запасы влаги, соблюдались оптимальные сроки сева, применялась минимальная или влагосберегающая обработка почвы, качественные семена и адаптированные сорта, растения перенесли жаркий и засушливый период значительно лучше.

Первые результаты уборочной в южных регионах в целом выглядят неплохо. По информации Министерства сельского хозяйства, более 99 процентов посевов зерновых и масличных культур на данный момент оцениваются как находящиеся в хорошем или удовлетво­рительном состоянии. Это позволяет сохранять осторожный оптимизм по поводу видов на урожай, однако окончательные выводы будут зависеть от дальнейших погодных условий.

– Могли бы вы охарактеризовать ситуацию по основным сельхозкультурам в регионах с учетом сухой и жаркой погоды?

– Как я уже говорил, картина на полях страны складывается пестрая. По данным Казгидромета, в июле умеренно засушливые условия были отмечены в ряде районов Алматинской, Восточно-­Казахстанской и других областей, тогда как на большей части территории республики условия увлажнения считаются близкими к климатической норме. Поэтому оценивать необходимо не только область в целом, но и каждый район и даже отдельное поле.

В северной части республики, куда входят Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области, основными культурами остаются яровая пшеница, ячмень, овес, а также лен и другие масличные культуры. В метровом слое почвы в этих регионах ранее прогнозировались преимущественно удовлетворительные и оптимальные запасы влаги. Поэтому говорить о критической ситуации по всему северному зерновому поясу пока нельзя.

Вместе с тем локальные засушливые участки могут наблюдаться в отдельных районах Костанайской области. Особенно чувствительны поля с поздними сроками сева, недостаточной влагообеспеченностью и нарушением технологии обработки почвы.

В Центральном Казахстане, прежде всего в Карагандинской области и области Улытау, риски выше на богарных посевах яровой пшеницы, ячменя, кормовых и масличных культур. На участках с дефицитом почвенной влаги возможны изреженность посевов, ускоренное прохождение фаз развития и формирование менее выполненного зерна. При этом состояние посевов даже в пределах одного района может существенно различаться.

В Восточно-Казахстанской области и области Абай особое внимание необходимо уделять яровой пшенице, ячменю, подсолнечнику и кормовым культурам. Наиболее широкая зона риска засухи прогнозируется в отдельных районах ВКО, включая Зайсанский, Курчумский, Маркакольский, Тарбагатайский и Улкен-Нарынский. Для подсолнечника наиболее опасен недостаток влаги в период формирования корзинки, цветения и налива семян.

В западных регионах – Западно-Казах­станской, Актюбинской, Атырау­ской и Мангистауской областях – засуш­ливые условия в первую очередь отражаются на яровых зерновых, кормовых угодьях, пастбищах и сенокосах. В ЗКО риск атмосферной засухи отмечен в Жангалинском районе. В таких условиях возможны снижение урожайнос­ти зерновых и недобор естественной кормовой массы, что особенно важно для животноводческих хозяйств.

На юге и юго-востоке страны – в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и области Жетысу – ситуация определяется не только количеством осадков, но и обеспеченностью оросительной водой. Здесь выращиваются озимая пшеница, ячмень, кукуруза, сахарная свекла, рис, хлопчатник, овощные, бахчевые и кормовые культуры.

Озимые на юге частично использовали осенне-зимние запасы влаги и к концу июня уже находились преимущественно в фазах восковой и полной спелости. Поэтому они могли перенес­ти летнюю засуху лучше, чем поздно посеян­ные яровые культуры. В Жамбылской области к концу июня уже начиналась уборка озимой пшеницы.

Для кукурузы и сахарной свеклы важное значение имеет своевременный полив. При дефиците воды у кукурузы ухудшаются опыление и озерненность початка, а у сахарной свеклы снижаются масса корнеплода и накопление сахара. По рису основная зона риска – Кызылординская область, где возможный водный дефицит требует строгого соблюдения лимитов, графиков подачи воды и применения водосберегающих технологий.

Что касается хлопчатника и овощных культур Туркестанской области, то высокая температура может вызвать стресс растений при нарушении межполивных интервалов.

– Климатические вызовы заставляют аграриев все чаще обращаться к услугам ученых. Какие меры НИИ рекомендует хозяйствам на следую­щий сезон с учетом складывающихся тенденций?

– Считаю, что в условиях все более повторяющихся засушливых периодов аграриям необходимо делать ставку не на отдельный сорт или агротехничес­кий прием, а на комплексную систему адаптивного земледелия. Она должна объединять правильный подбор культур и сортов, сохранение почвенной влаги, корректировку сроков сева и постоянный мониторинг состояния посевов.

Прежде всего фермерам следует использовать районированные, засухоус­тойчивые и скороспелые сорта отечест­венной селекции, которые прошли многолетние испытания в конкретных почвенно-климатических условиях. Такие сорта способны эффективнее использовать осенне-зимние запасы влаги, формировать урожай при высоких температурах и завершать основные фазы развития до наступления критической летней засухи.

К примеру, для юга и юго-востока Казахстана особое значение имеют адаптированные сорта озимой и яровой пшеницы, ячменя, овса, проса, масличных и кормовых культур. В частности, перспективны сорта селекции Казахского НИИ земледелия и растениеводства: озимая пшеница «карасай», «момышулы», «димаш», «егемен-20»; яровая пшеница «казахстанская 10», «табыс 60», «болашак». Окончательный выбор сорта должен осуществляться с учетом области, высоты местности, типа почвы, обеспеченности влагой и назначения получаемой продукции.

В засушливые годы особую роль приобретают культуры, отличающиеся высокой пластичностью и сравнительно низкой потребностью во влаге. Это просо, сорго, суданская трава, тритикале, сафлор, а также многолетние бобовые и злаковые травы. В кормопроизводстве необходимо шире использовать эспарцет, житняк, кострец безостый и другие культуры, способные формировать устойчивый травостой в условиях ограниченного увлажнения.

Одна из основных рекомендаций на следующий сезон – проведение сева в оптимально ранние сроки, сразу пос­ле достижения физической спелости поч­вы. Однако нельзя ориентироваться только на календарную дату. Сроки необходимо определять по фактической температуре почвы, наличию продуктивной влаги и прогно­зу погоды. Запаз­дывание с посевом яровых зерновых даже на несколько дней может привес­ти к тому, что наиболее чувствительные фазы развития растений совпадут с периодом высокой температуры и дефицита осадков.

Второе ключевое направление – широкое внедрение влагосберегающих технологий. Институт рекомендует минимизировать количество механичес­ких обработок, применять минимальную, нулевую или комбинированную обработку почвы в зависимости от состояния поля, сохранять растительные остатки на поверхности и избегать излишнего рыхления, которое ускоряет испарение влаги. Стерня и пожнивные остатки выполняют роль естественной мульчи, уменьшают перегрев почвы, защищают ее от ветровой эрозии и способствуют лучшему накоплению осадков.

Необходимо диверсифицировать структуру посевов, использовать несколько сортов с различной продолжительностью вегетационного перио­да, строго соблюдать оптимальные сроки сева, сокращать интенсивность обработки почвы и внедрять точное управление влагой.

Даже в засушливых условиях можно получать стабильный урожай, если работать не на максимальную урожайность в отдельный благоприятный год, а на устойчивость производства в течение нескольких сезонов. Именно этот принцип должен стать основой стратегии хозяйств в условиях меняю­щегося климата.