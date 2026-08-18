Урожай зависит не только от погодных условий

Статьи,Интервью
Беседу вел Рысбек Жантыкеев

Ситуация на полях остается контролируемой, но очень неоднородной

Нынешнее лето запомнится Казахстану небывалой жарой. При этом наблюдается дефицит осадков. Как складывается на полях ситуация с урожаем? Об этом мы попросили рассказать заместителя председателя правления ТОО
«КазНИИЗиР» (Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства) по инновациям кандидата сельскохозяйственных наук Серика АБАЕВА.

Серик Сарыбаевич, полевой сезон-2026 выдался менее щедрым на осадки, чем годом ранее. Как это может сказаться на урожайности?

– Да, нынешний год, безусловно, характеризуется сложными погодными условиями. В ходе вегетационного периода в ряде регионов наблюдались неравномерное распределение осадков, продолжительные периоды высоких температур и быстрое иссушение верхнего слоя почвы. При этом влияние погодных факторов на состояние посевов существенно различается не только по областям, но и внутри отдельных районов.

Поэтому корректнее говорить не о повсеместной засухе, а о локальном дефиците влаги, ощутимом на отдельных богарных участках. Наиболее уязвимыми оказались посевы, где недостаток влаги совпал с критическими фазами развития растений: выходом в трубку, колошением, цветением, формированием и наливом зерна.

В первую очередь на засушливые условия реагируют яровые зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, возделываемые без орошения. Дело в том, что при продолжительном дефиците влаги у тех же зерновых уменьшается густота продуктивного стеблестоя, формируется более короткий колос, снижаются количество зерен и их масса. У однолетних и многолетних кормовых культур сокращается урожай зеленой массы. Для масличных особенно неблагоприятно сочетание почвенной засухи и высокой температуры в периоды цветения, опыления и формирования семян.

Вместе с тем говорить о повсеместном снижении урожайности преждевре­менно. Осадки в нынешнем сезоне выпадали неравномерно и зачастую носили локальный характер. Поэтому даже в пределах одного района состояние посевов может заметно различаться.

На полях, где были накоплены достаточные осенне-зимние и весенние запасы влаги, соблюдались оптимальные сроки сева, применялась минимальная или влагосберегающая обработка почвы, качественные семена и адаптированные сорта, растения перенесли жаркий и засушливый период значительно лучше.

Первые результаты уборочной в южных регионах в целом выглядят неплохо. По информации Министерства сельского хозяйства, более 99 процентов посевов зерновых и масличных культур на данный момент оцениваются как находящиеся в хорошем или удовлетво­рительном состоянии. Это позволяет сохранять осторожный оптимизм по поводу видов на урожай, однако окончательные выводы будут зависеть от дальнейших погодных условий.

Могли бы вы охарактеризовать ситуацию по основным сельхозкультурам в регионах с учетом сухой и жаркой погоды?

– Как я уже говорил, картина на полях страны складывается пестрая. По данным Казгидромета, в июле умеренно засушливые условия были отмечены в ряде районов Алматинской, Восточно-­Казахстанской и других областей, тогда как на большей части территории республики условия увлажнения считаются близкими к климатической норме. Поэтому оценивать необходимо не только область в целом, но и каждый район и даже отдельное поле.

В северной части республики, куда входят Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области, основными культурами остаются яровая пшеница, ячмень, овес, а также лен и другие масличные культуры. В метровом слое почвы в этих регионах ранее прогнозировались преимущественно удовлетворительные и оптимальные запасы влаги. Поэтому говорить о критической ситуации по всему северному зерновому поясу пока нельзя.

Вместе с тем локальные засушливые участки могут наблюдаться в отдельных районах Костанайской области. Особенно чувствительны поля с поздними сроками сева, недостаточной влагообеспеченностью и нарушением технологии обработки почвы.

В Центральном Казахстане, прежде всего в Карагандинской области и области Улытау, риски выше на богарных посевах яровой пшеницы, ячменя, кормовых и масличных культур. На участках с дефицитом почвенной влаги возможны изреженность посевов, ускоренное прохождение фаз развития и формирование менее выполненного зерна. При этом состояние посевов даже в пределах одного района может существенно различаться.

В Восточно-Казахстанской области и области Абай особое внимание необходимо уделять яровой пшенице, ячменю, подсолнечнику и кормовым культурам. Наиболее широкая зона риска засухи прогнозируется в отдельных районах ВКО, включая Зайсанский, Курчумский, Маркакольский, Тарбагатайский и Улкен-Нарынский. Для подсолнечника наиболее опасен недостаток влаги в период формирования корзинки, цветения и налива семян.

В западных регионах – Западно-Казах­станской, Актюбинской, Атырау­ской и Мангистауской областях – засуш­ливые условия в первую очередь отражаются на яровых зерновых, кормовых угодьях, пастбищах и сенокосах. В ЗКО риск атмосферной засухи отмечен в Жангалинском районе. В таких условиях возможны снижение урожайнос­ти зерновых и недобор естественной кормовой массы, что особенно важно для животноводческих хозяйств.

На юге и юго-востоке страны – в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях и области Жетысу – ситуация определяется не только количеством осадков, но и обеспеченностью оросительной водой. Здесь выращиваются озимая пшеница, ячмень, кукуруза, сахарная свекла, рис, хлопчатник, овощные, бахчевые и кормовые культуры.

Озимые на юге частично использовали осенне-зимние запасы влаги и к концу июня уже находились преимущественно в фазах восковой и полной спелости. Поэтому они могли перенес­ти летнюю засуху лучше, чем поздно посеян­ные яровые культуры. В Жамбылской области к концу июня уже начиналась уборка озимой пшеницы.

Для кукурузы и сахарной свеклы важное значение имеет своевременный полив. При дефиците воды у кукурузы ухудшаются опыление и озерненность початка, а у сахарной свеклы снижаются масса корнеплода и накопление сахара. По рису основная зона риска – Кызылординская область, где возможный водный дефицит требует строгого соблюдения лимитов, графиков подачи воды и применения водосберегающих технологий.

Что касается хлопчатника и овощных культур Туркестанской области, то высокая температура может вызвать стресс растений при нарушении межполивных интервалов.

Климатические вызовы заставляют аграриев все чаще обращаться к услугам ученых. Какие меры НИИ рекомендует хозяйствам на следую­щий сезон с учетом складывающихся тенденций?

– Считаю, что в условиях все более повторяющихся засушливых периодов аграриям необходимо делать ставку не на отдельный сорт или агротехничес­кий прием, а на комплексную систему адаптивного земледелия. Она должна объединять правильный подбор культур и сортов, сохранение почвенной влаги, корректировку сроков сева и постоянный мониторинг состояния посевов.

Прежде всего фермерам следует использовать районированные, засухоус­тойчивые и скороспелые сорта отечест­венной селекции, которые прошли многолетние испытания в конкретных почвенно-климатических условиях. Такие сорта способны эффективнее использовать осенне-зимние запасы влаги, формировать урожай при высоких температурах и завершать основные фазы развития до наступления критической летней засухи.

К примеру, для юга и юго-востока Казахстана особое значение имеют адаптированные сорта озимой и яровой пшеницы, ячменя, овса, проса, масличных и кормовых культур. В частности, перспективны сорта селекции Казахского НИИ земледелия и растениеводства: озимая пшеница «карасай», «момышулы», «димаш», «егемен-20»; яровая пшеница «казахстанская 10», «табыс 60», «болашак». Окончательный выбор сорта должен осуществляться с учетом области, высоты местности, типа почвы, обеспеченности влагой и назначения получаемой продукции.

В засушливые годы особую роль приобретают культуры, отличающиеся высокой пластичностью и сравнительно низкой потребностью во влаге. Это просо, сорго, суданская трава, тритикале, сафлор, а также многолетние бобовые и злаковые травы. В кормопроизводстве необходимо шире использовать эспарцет, житняк, кострец безостый и другие культуры, способные формировать устойчивый травостой в условиях ограниченного увлажнения.

Одна из основных рекомендаций на следующий сезон – проведение сева в оптимально ранние сроки, сразу пос­ле достижения физической спелости поч­вы. Однако нельзя ориентироваться только на календарную дату. Сроки необходимо определять по фактической температуре почвы, наличию продуктивной влаги и прогно­зу погоды. Запаз­дывание с посевом яровых зерновых даже на несколько дней может привес­ти к тому, что наиболее чувствительные фазы развития растений совпадут с периодом высокой температуры и дефицита осадков.

Второе ключевое направление – широкое внедрение влагосберегающих технологий. Институт рекомендует минимизировать количество механичес­ких обработок, применять минимальную, нулевую или комбинированную обработку почвы в зависимости от состояния поля, сохранять растительные остатки на поверхности и избегать излишнего рыхления, которое ускоряет испарение влаги. Стерня и пожнивные остатки выполняют роль естественной мульчи, уменьшают перегрев почвы, защищают ее от ветровой эрозии и способствуют лучшему накоплению осадков.

Необходимо диверсифицировать структуру посевов, использовать несколько сортов с различной продолжительностью вегетационного перио­да, строго соблюдать оптимальные сроки сева, сокращать интенсивность обработки почвы и внедрять точное управление влагой.

Даже в засушливых условиях можно получать стабильный урожай, если работать не на максимальную урожайность в отдельный благоприятный год, а на устойчивость производства в течение нескольких сезонов. Именно этот принцип должен стать основой стратегии хозяйств в условиях меняю­щегося климата.

 

#сельское хозяйство #АПК #КазНИИЗиР #Серик Абаев

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