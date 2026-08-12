Диалог с классиком

Культура
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестане и Шымкенте отметили День Абая. Прошедшие мероприятия были объединены одной целью: напомнить о богатом духовном наследии Абая и показать, что его идеи, размышления и творческие открытия сохраняют свою значимость и сегодня.

фото пресс-службы облакимата

В Туркестане цветы к памятнику великого поэта возложили представители акимата и маслихата, ветераны, интеллигенция, молодежь и жители города. Своеобразный диалог с Абаем предложили учащиеся городского центра детей и подростков. Со сцены прозвучали стихотворения поэта и его известная песня «Көзімнің қарасы», позволившие вновь почувствовать многогранность таланта Абая, который сумел соединить в своем творчестве поэтическое слово, философскую мысль и музыкальную культуру.

Название книжной выставки «Абай әлемі: Ойдан – өнегеге» точно передает одну из главных особенностей наследия Абая: его произведения не просто требуют прочтения, они побуждают человека задуматься над собственными поступками, знания­ми и жизненными ориентирами.

Участниками разножанровой литературно-познавательной программы «Абай – дара қазақта» стали представители сферы культуры и образования, библиотекари, музейные специалисты и молодежь. Так, театральная постановка позволила зрителям погрузиться в эпоху Абая, лучше понять истоки его мировоззрения. Удачно дополнил программу тематический видеоролик, созданный с использованием искусственного интеллекта. Такой формат стал своеобразным мостом между классическим наследием и современными средствами его популяризации.

В Шымкенте также подготовили обширную культурную программу. Особенно запомнился праздничный концерт под открытым небом в парке «Шымсити». В исполнении артистов «Шымкент концерта» прозвучали произведения Абая, современные и традиционные песни, кюи. Национальная музыка и поэзия, соединившись, превратили вечер в своеобразный диалог поколений.

#Шымкент #Туркестан #день Абая

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