Диалог с классиком

В Туркестане цветы к памятнику великого поэта возложили представители акимата и маслихата, ветераны, интеллигенция, молодежь и жители города. Своеобразный диалог с Абаем предложили учащиеся городского центра детей и подростков. Со сцены прозвучали стихотворения поэта и его известная песня «Көзімнің қарасы», позволившие вновь почувствовать многогранность таланта Абая, который сумел соединить в своем творчестве поэтическое слово, философскую мысль и музыкальную культуру.

Название книжной выставки «Абай әлемі: Ойдан – өнегеге» точно передает одну из главных особенностей наследия Абая: его произведения не просто требуют прочтения, они побуждают человека задуматься над собственными поступками, знания­ми и жизненными ориентирами.

Участниками разножанровой литературно-познавательной программы «Абай – дара қазақта» стали представители сферы культуры и образования, библиотекари, музейные специалисты и молодежь. Так, театральная постановка позволила зрителям погрузиться в эпоху Абая, лучше понять истоки его мировоззрения. Удачно дополнил программу тематический видеоролик, созданный с использованием искусственного интеллекта. Такой формат стал своеобразным мостом между классическим наследием и современными средствами его популяризации.

В Шымкенте также подготовили обширную культурную программу. Особенно запомнился праздничный концерт под открытым небом в парке «Шымсити». В исполнении артистов «Шымкент концерта» прозвучали произведения Абая, современные и традиционные песни, кюи. Национальная музыка и поэзия, соединившись, превратили вечер в своеобразный диалог поколений.