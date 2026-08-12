Магия Хан-Тенгри

Культура
Галия Шимырбаева
старший корреспондент отдела культуры

В Национальном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка «Кисть, говорящая с вершинами» Нурболата Искакова, посвященная 70-летию художника. Экспозиция позволяет проследить основные этапы его творческого пути.

фото Юрия Беккера

То, что центральное место в выставочном пространстве занимает образ пика Хан-Тенгри, далеко не случайность. Легендарная и прекрасная вершина Тянь-Шаня, чье название переводится как Владыка небес, стала главной и сквозной темой творчества Нурболата Искакова.

Окончив художественное училище им. Н. В. Гоголя и Казахский педагогический институт им. Абая, он много лет преподавал изобразительное искусство в Школе им. Бердибека Сокпакбаева в родном Нарынколе, расположенном у подножия Центрального Тянь-Шаня. Именно здесь сформировался его неповторимый художественный мир.

– Хан-Тенгри увидеть удается не всем, но тем, кто хочет, обязательно повезет, надо лишь запастись терпением, – говорит Нурболат Искаков. – Спросите почему? А потому что погода на пике меняется каждые полчаса. Дожди, облачно, пасмурно, и вдруг выходит долго­жданное солнце. Однажды четыре года назад мне и другим художникам, поехавшим туда на пленэр, повезло только на четвертый день. Когда удалось увидеть Хан-Тенгри, настроение у всех поднялось, и каждый из нас написал по два-три этюда.

Многолетнее обращение художника к этому образу невольно вызывает у искусствоведов ассоциации с творческими поис­ками представителя французского постимпрессионизма Поля Сезанна, который на протяжении десятилетий вновь и вновь обращался к образу горы Сент-Виктуар. Однако для казахстанского художника знаменитый пик является не только объектом живописного исследования, но и символом родной земли и собственного внутреннего мира.

Своеобразие его живописного языка ярко раскрывается в представленной экспозиции. Монументальность горных хребтов передана силой цвета. Он направляет взгляд зрителя к величественным вершинам, ультрамариновым ледникам, изумрудно-зеленым елям, лимонно-желтым полям и розово-фиолетовым рефлексам на снегу. Именно они, считают искусство­веды, образуют само­бытную декоративную цветовую систему.

#культура #выставка #Нурболат Искаков

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